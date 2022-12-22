https://sputnik-georgia.ru/20221222/vosem-kg-geroina-i-16-kg-kokaina--ulov-politsii-gruzii-s-nachala-goda--273283958.html

Восемь кг героина и 16 кг кокаина – "улов" полиции Грузии с начала года

Восемь кг героина и 16 кг кокаина – "улов" полиции Грузии с начала года

ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Грузинские полицейские с начала года 2022 года изъяли у наркопреступников большое количество героина, кокаина, экстази, MDMA и... 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек – Sputnik. Грузинские полицейские с начала года 2022 года изъяли у наркопреступников большое количество героина, кокаина, экстази, MDMA и других наркотиков, сообщает МВД Грузии. По данным ведомства, всего было изъято 8 килограммов героина, 16 килограммов кокаина, 6 килограммов MDMA, 5 килограммов "альфа PvP", 8,5 тысячи таблеток "субутекса", 4,5 килограмма "клефедрона" и другие наркотики. С начала года уже удалось задержать 204 продавца наркотиков, что на 68 больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечается в сообщении ведомства. На сегодняшний день в Грузию наркотики попадают несколькими путями. Тяжелые наркотики поступают в страну с Востока через "канал Поничала". Второй канал распространения наркотиков – Интернет, а третий – Европа, откуда поступают "клубные наркотики". Транзит и реализация наркотиков являются одним из самых тяжких преступлений в Грузии, которое карается высшей мерой наказания, вплоть до бессрочного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, наркотики, наркоторговля, наркопреступления в грузии, наркополитика, преступность в грузии