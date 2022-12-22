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Ввезенную из Грузии новогоднюю пиротехнику изъяла полиция Азербайджана
Ввезенную из Грузии новогоднюю пиротехнику изъяла полиция Азербайджана
В преддверии новогодних праздников правоохранители Азербайджана усилили борьбу с незаконным распространением и использованием пиротехники 22.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-22T21:26+0400
2022-12-22T21:26+0400
2022-12-22T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Азербайджанские правоохранительные органы в рамках борьбы с незаконным распространением пиротехники впервые в этом году провели операцию на территории Шамкирского района, сообщил Sputnik Азербайджан.В целом в течение всего года полиция неоднократно пыталась пресекать реализацию и применение взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, наносящих вред здоровью людей и нарушающих общественный порядок,.Сотрудники Главного управления дорожной полиции и отделения полиции Шамкирского района в рамках операции выявили и изъяли у уроженца Агстафинского района Адыгёзалова 1920 упаковок (115,2 тыс. штук) пиротехники. Запрещенка предназначалась для продажи в Баку.По факту в отношение Адыгёзалова составлен протокол в соответствии с 442 статьей (реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров либо выполнение запрещенных работ) Кодекса об административных правонарушениях АР. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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азербайджан, новости, происшествия, грузия, пиротехника
азербайджан, новости, происшествия, грузия, пиротехника
Ввезенную из Грузии новогоднюю пиротехнику изъяла полиция Азербайджана
В преддверии новогодних праздников правоохранители Азербайджана усилили борьбу с незаконным распространением и использованием пиротехники
ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik.
Азербайджанские правоохранительные органы в рамках борьбы с незаконным распространением пиротехники впервые в этом году провели операцию на территории Шамкирского района, сообщил Sputnik Азербайджан
.
В целом в течение всего года полиция неоднократно пыталась пресекать реализацию и применение взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, наносящих вред здоровью людей и нарушающих общественный порядок,.
Сотрудники Главного управления дорожной полиции и отделения полиции Шамкирского района в рамках операции выявили и изъяли у уроженца Агстафинского района Адыгёзалова 1920 упаковок (115,2 тыс. штук) пиротехники. Запрещенка предназначалась для продажи в Баку.
Отметим, что упаковки маркированы на грузинском языке и, предположительно, были ввезены контрабандным путем с территории Грузии.
По факту в отношение Адыгёзалова составлен протокол в соответствии с 442 статьей (реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров либо выполнение запрещенных работ) Кодекса об административных правонарушениях АР. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.