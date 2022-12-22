https://sputnik-georgia.ru/20221222/vvezennuyu-iz-gruzii-novogodnyuyu-pirotekhniku-izyala-politsiya-azerbaydzhana-273330228.html

Ввезенную из Грузии новогоднюю пиротехнику изъяла полиция Азербайджана

Ввезенную из Грузии новогоднюю пиротехнику изъяла полиция Азербайджана

В преддверии новогодних праздников правоохранители Азербайджана усилили борьбу с незаконным распространением и использованием пиротехники 22.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Азербайджанские правоохранительные органы в рамках борьбы с незаконным распространением пиротехники впервые в этом году провели операцию на территории Шамкирского района, сообщил Sputnik Азербайджан.В целом в течение всего года полиция неоднократно пыталась пресекать реализацию и применение взрывоопасных и легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, наносящих вред здоровью людей и нарушающих общественный порядок,.Сотрудники Главного управления дорожной полиции и отделения полиции Шамкирского района в рамках операции выявили и изъяли у уроженца Агстафинского района Адыгёзалова 1920 упаковок (115,2 тыс. штук) пиротехники. Запрещенка предназначалась для продажи в Баку.По факту в отношение Адыгёзалова составлен протокол в соответствии с 442 статьей (реализация или выпуск запрещенных к выпуску или к реализации товаров либо выполнение запрещенных работ) Кодекса об административных правонарушениях АР. Материалы дела направлены на рассмотрение в суд.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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