https://sputnik-georgia.ru/20221222/ya-tebya-lyublyu-po-gruzinski-v-seriale-emili-v-parizhe-poyavilas-gruzinskaya-nadpis-273312324.html

Я тебя люблю по-грузински: в сериале "Эмили в Париже" появилась грузинская надпись

Я тебя люблю по-грузински: в сериале "Эмили в Париже" появилась грузинская надпись

Стриминговая компания Netflix порадовала зрителей выходом 3 сезона сериала "Эмили в Париже" 22.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-22T15:46+0400

2022-12-22T15:46+0400

2022-12-22T15:46+0400

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ТБИЛИСИ, 22 дек — Sputnik. Грузинские зрители популярного американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже" заметили в кадре надпись на Стене любви "Ме шен микварахар", что в переводе с грузинского означает "Я тебя люблю". Стриминговая компания Netflix порадовала зрителей выходом 3 сезона сериала "Эмили в Париже". Накануне были выпущены 10 серий, в одной из которых грузинские зрители заметили надпись на грузинском языке. Надпись оказалась на всеми известной Стене любви. Стена размером 40 квадратных метров расположена в сквере Жана Риктюса на Монмартре. Стена была создана в 2000 году каллиграфом Федериком Бароном и художником Клэром Кито и состоит из 612 плиток эмалированной лавы, на которых написана фраза "Я люблю тебя" 311 раз на 250 языках. Интересно, что это не первый "грузинский след" в сериале. Ранее исполнительница главной роли Лили Коллинз появлялась в проморолике ко второму сезону сериала в платье от грузинского дизайнера Ануки Арешидзе. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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лили коллинз, ануки арешидзе, культура, новости, грузия, netflix, шоу-бизнес, шоу, сериал