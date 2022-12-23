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"Четвертый Брайтон" Когуашвили стал призером кинофестиваля в Казахстане

"Четвертый Брайтон" Когуашвили стал призером кинофестиваля в Казахстане

Картина пополнила список международных наград еще одной победой 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Четвертый Брайтон" стал призером XVI Международного кинофестиваля "Евразия", который прошел в эти дни в Алма-Ате (Казахстан).Когуашвили наградили "За лучшую режиссерскую работу", сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии, при поддержке которого была снята картина.На кинофестивале были представлены 50 картин из 25 стран, состоялись три мировые премьеры. Главный приз фестиваля завоевал фильм кыргызского режиссера Актана Арым Кубата "Эсимде".В центре сюжета драмы Когуашвили "Четвертый Брайтон" – непростые отношения сына и отца из Грузии. Сын отправляется в эмиграцию в США, а отцу говорит, что хорошо устроился и учится. Когда же родитель, заподозривший неладное, приезжает к сыну в Америку, то видит, что условия жизни сына совсем не похожи на "американскую мечту". Сын работает грузчиком, бедствует и пытается погасить огромный игровой долг."Четвертый Брайтон" создан при сотрудничестве четырех стран. Основная часть фильма снималась в Нью-Йорке при поддержке Национального киноцентра Грузии."Четвертый Брайтон" уже достиг солидного успеха на международных фестивалях. Одни из последних побед фильма – три награды на Международном кинофестивале в Котбусе (Германия), а также победа в категории "Лучший фильм" на Международном фестивале азиатских фильмов (AWFF). Картина была представлена на соискание кинопремии "Оскар" от Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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