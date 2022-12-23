https://sputnik-georgia.ru/20221223/festival-gemo-fest-proydet-v-vysokogornoy-svaneti-273193636.html
Фестиваль "Гемо фест" пройдет в высокогорной Сванети
Фестиваль "Гемо фест" пройдет в высокогорной Сванети
Гастрономический праздник состоится в высокогорной и белоснежной Местиа 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T08:34+0400
2022-12-23T08:34+0400
2022-12-23T08:34+0400
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новости
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сванети
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ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в высокогорном крае Грузии Сванети на старый Новый год, 13 и 14 января, говорится в сообщении организаторов. Посетителям предлагают насладиться живописными видами Местиа и вкуснейшими блюдами, приготовленными жителями региона, а также хорошей музыкой. "Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, а также создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, туризм, сванети
грузия, новости, туризм, сванети
Фестиваль "Гемо фест" пройдет в высокогорной Сванети
Гастрономический праздник состоится в высокогорной и белоснежной Местиа
ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в высокогорном крае Грузии Сванети на старый Новый год, 13 и 14 января, говорится в сообщении организаторов.
Посетителям предлагают насладиться живописными видами Местиа и вкуснейшими блюдами, приготовленными жителями региона, а также хорошей музыкой.
"Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма.
Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, а также создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении.