https://sputnik-georgia.ru/20221223/festival-gemo-fest-proydet-v-vysokogornoy-svaneti-273193636.html

Фестиваль "Гемо фест" пройдет в высокогорной Сванети

Фестиваль "Гемо фест" пройдет в высокогорной Сванети

Гастрономический праздник состоится в высокогорной и белоснежной Местиа 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек – Sputnik. Фестиваль уличной еды "Гемо фест" пройдет в высокогорном крае Грузии Сванети на старый Новый год, 13 и 14 января, говорится в сообщении организаторов. Посетителям предлагают насладиться живописными видами Местиа и вкуснейшими блюдами, приготовленными жителями региона, а также хорошей музыкой. "Гемо фест" – новый проект, запущенный Национальной администрацией туризма для продвижения гастротуризма. Цель проекта – популяризация местных блюд в регионах, открытие новых вкусов, а также создание и развитие новых услуг в гастрономическом направлении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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