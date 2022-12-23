https://sputnik-georgia.ru/20221223/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-273336469.html

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-ноябрь 2022 года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 67 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 159 тысяч тонн, а также примерно 145,8 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 583,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 264,7 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 103,2 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"