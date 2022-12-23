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Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-ноябрь 2022 года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 67 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 159 тысяч тонн, а также примерно 145,8 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 583,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 264,7 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 103,2 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика

09:01 23.12.2022
© photo: Sputnik / StringerВоенно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров
Военно-Грузинская дорога. Очереди из грузовиков, фур и трейлеров - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-ноябрь 2022 года

Показатель

Объем, млн долларов

Рост, %

Экспорт

597,9

8,9

Импорт

1 607,8

73,1

Всего

2 205,8

49,2

Из Грузии в РФ за январь-ноябрь 2022 года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 67 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-ноябрь 2022 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Вино

150,0

26,0

Ферросплавы

108,8

-30,7

Легковые автомобили

65,2

318,7

Спиртные напитки

53,1

42,9

Минеральные воды

46,7

-15,7

Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 159 тысяч тонн, а также примерно 145,8 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 583,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 264,7 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 103,2 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-ноябрь 2022 года

Товары

Объем, млн долларов

Рост/Падение, %

Нефтепродукты

561,8

353,7

Газ

71,6

-11,8

Пшеничная мука

59,5

578,4

Кокс

55,1

175,8

Пшеница

52,3

-36,9

Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.
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