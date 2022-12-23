https://sputnik-georgia.ru/20221223/kak-idet-torgovlya-mezhdu-gruziey-i-rossiey--novaya-statistika-273336469.html
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T09:01+0400
2022-12-23T09:01+0400
2022-12-23T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат". Из Грузии в РФ за январь-ноябрь 2022 года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 67 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее. Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 159 тысяч тонн, а также примерно 145,8 тысячи тонн пшеницы и меслина. Из России также завезли 583,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 264,7 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 103,2 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее. Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, россия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как идет торговля между Грузией и Россией – новая статистика
Товарооборот между двумя странами растет, несмотря на отсутствие дипотношений и крайне сложный политический фон
ТБИЛИСИ, 23 ноя – Sputnik. Товарооборот между Грузией и Россией в январе-ноябре 2022 года вырос на 49,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 2,2 миллиарда долларов, а экспорт из Грузии в Россию увеличился почти на 9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Внешнеторговый оборот Грузии и России январь-ноябрь 2022 года
Показатель
Объем, млн долларов
Рост, %
Экспорт
597,9
8,9
Импорт
1 607,8
73,1
Всего
2 205,8
49,2
Из Грузии в РФ за январь-ноябрь 2022 года вывезли 84,5 тысячи тонн минеральной и пресной воды, почти 67 тысяч тонн натурального виноградного вина, 57,4 тысячи тонн ферросплавов, 10,5 тысячи тонн спиртных напитков и так далее.
ТОП-5 экспортируемых из Грузии в Россию товаров за январь-ноябрь 2022 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Вино
150,0
26,0
Ферросплавы
108,8
-30,7
Легковые автомобили
65,2
318,7
Спиртные напитки
53,1
42,9
Минеральные воды
46,7
-15,7
Россия остается самым крупным поставщиком зерна и муки в Грузию. По статистике в январе-ноябре текущего года из соседней страны завезли пшеничную муку общим весом в 159 тысяч тонн, а также примерно 145,8 тысячи тонн пшеницы и меслина.
Из России также завезли 583,3 тысячи тонн нефти и нефтепродуктов, 264,7 тысячи тонн природного и попутного газов, а также 103,2 тысячи тонн кокса и полукокса и так далее.
ТОП-5 импортируемых в Грузию из России товаров за январь-ноябрь 2022 года
Товары
Объем, млн долларов
Рост/Падение, %
Нефтепродукты
561,8
353,7
Газ
71,6
-11,8
Пшеничная мука
59,5
578,4
Кокс
55,1
175,8
Пшеница
52,3
-36,9
Россия остается одним из крупнейших торговых партнеров Грузии. В 2021 году страны наторговали более чем на 1,6 миллиарда долларов, что на 23,2% больше по сравнению с 2020 годом. При этом в прошлом году экспорт из Грузии в Россию вырос на 38,3%, а импорт из России в Грузию – на 15,8%.