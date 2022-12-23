Католический Сочельник 2022: традиции и обычаи праздника
11:32 23.12.2022 (обновлено: 11:57 23.12.2022)
© Michal CizekРождественская ярмарка на Староместской площади в Праге
© Michal Cizek
Католический Сочельник – канун Рождества Христова у западных христиан, который празднуют 25 декабря
Католический Сочельник – это большой праздник, с которым связано много традиций и обычаев.
Как празднуют Сочельник западные христиане, какие традиции и обычаи связаны с праздником, читайте в Sputnik Грузия.
Рождество Христово
Впервые Рождество Христово упоминается в первой половине IV века. Дату празднования установили на Эфесском Вселенском соборе в 431-м.
Рождение Спасителя, как следует из Святого Писания, предвещает восход первой вечерней звезды в ночь на 25 декабря.
Сын Божий появился на свет в пещере, где пастухи укрывали от непогоды скот. Первыми поклонились Спасителю пастухи, узнавшие о рождении Сына Божьего от ангелов, а затем волхвы, направляемые светом яркой звезды, которые принесли новорожденному символичные дары – золото, ладан и смирну.
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki Рождественский базар в районе Роппонги в Токио
Рождественский базар в районе Роппонги в Токио
© AFP 2022 / Yuichi Yamazaki
Библейская сцена стала главным символом праздника. По обычаю, в канун праздника или в Сочельник ее ставят в храмах, на площадях и даже в домах с помощью фигур, сделанных из разных материалов.
По традиции католическое Рождество начинают отмечать в Сочельник – с восходом первой вечерней звезды, возвестившей о рождении Спасителя всему миру.
Традиции и обычаи
Канун Рождества Христова католики называют Сочельником или Вигилией, что в переводе с латинского означает бдение.
В католический Сочельник, по обычаю, устанавливают ясли, украшают елки, а также идут в церковь, особенно те, кто не успел исповедаться.
Многие верующие в католический Сочельник соблюдают строгий пост до появления первой звезды на небе. С появлением первой звезды, символизирующей Вифлеемскую, вся семья собирается за праздничным столом, в центре которого помещают блюдо с рождественскими облатками – освященным пресным хлебом.
© AFP 2022 / Saul LoebГорожане покупают подарки и товары на ежегодном рождественском рынке в центре Вашингтона
Горожане покупают подарки и товары на ежегодном рождественском рынке в центре Вашингтона
© AFP 2022 / Saul Loeb
Перед ужином глава семьи по традиции читает отрывки из Евангелия о рождении Иисуса и затем все присутствующие обмениваются облатками и желают друг другу добра и мира.
Праздничный ужин на католический Сочельник состоит из постных блюд. Под скатерть обязательно кладут пучок сена в память о месте рождения Спасителя – это одна из древних традиций.
В католический Сочельник за столом, по обычаю, оставляют свободное место для предполагаемого гостя – эта традиция символизирует готовность принять Иисуса, для которого в гостинице не нашлось места.
После ужина всей семьей идут в храм. В праздник на торжественной вечерней мессе по традиции присутствуют всегда даже те католики, которые редко посещают церковь.
Во время мессы читают отрывки из Ветхого Завета, связанные с Рождеством Христовым.
© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev / Перейти в фотобанкПоделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене
Поделки из керамики на рождественской ярмарке на улице Карлсплац в Вене
© photo: Sputnik / Vladimir Sergeev/
В католический Сочельник и в Рождество на городских площадях и в храмах по давней традиции разыгрывают сценки из Евангелия, рассказывая наглядно о рождении Сына Божьего.
Евангельское повествование о трех волхвах, принесших царские дары новорожденному, легло в основу традиции дарить в католический праздник подарки.
По древнему обычаю, в католический Сочельник дети и молодежь, разодетые в шкуры животных и маски, ходят по домам с песнями и добрыми пожеланиями. А люди за добрые пожелания колядующим дарят разные вкусности – сладости, фрукты и так далее.
Материал подготовлен на основе открытых источников