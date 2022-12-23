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Мэрия Тбилиси предупреждает об ограничениях на дорогах столицы

Мэрия Тбилиси предупреждает об ограничениях на дорогах столицы

Ремонтные работы создадут неудобства для автомобилистов в столице 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Движение автотранспорта на правой набережной Куры и части улицы Гагарина в Тбилиси будет временно ограничено в ночное время, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Ограничения будут действовать 24-25 декабря с 00:00 до 06:00 по тбилисском времени из-за проведения сточной сети.Что касается траектории автодвижения, то 24 декабря с проспекта Маршала Геловани и улицы Бакрадзе автомобили смогут передвигаться в сторону площади Жвания и через проспект Пекина в направлении проспектов Важа-Пшавела и Казбеги. Автомобильный поток, передвигающийся с территории, прилегающей к площади Героев и "Лагуна вере" в направлении памятника "Витязя и тигра", сможет передвигаться до улицы Гагарина, 29а (до центрального офиса "Банка Грузии"). А вот 25 декабря будет перекрыт участок дороги, начинающийся с памятника "Витязя и тигра" до пересечения улицы Исакадзе. Транспорт, движущийся с проспекта Геловани и улицы Бакрадзе, сможет передвигаться по правой набережной Куры, а двигаться через улицы Готуа и Шартава можно будет в направлении площади Жвания. Для того, чтобы попасть на правую набережную Куры, водители могут использовать мосты Галактиона и Бараташвили, а попасть на проспект Маршала Геловани можно будет через площадь Жвания и улицы Гагарина. Необходимые работы будут проходить в ночное время и в течение дня движение транспорта не будет ограничено.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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