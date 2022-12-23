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Мошенничество от имени грузинской церкви – в Патриархии сделали заявление
Мошенничество от имени грузинской церкви – в Патриархии сделали заявление
Определенные лица стараются ввести общество в заблуждение, используя церковь, отметили в Патриархии 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T11:52+0400
2022-12-23T11:52+0400
2022-12-23T12:04+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает о мошенничестве от имени грузинской церкви и призывает граждан не верить лицам, которые звонят им и просят пожертвования. В Патриархии отметили, что в последнее время участились случаи, когда неизвестные звонят гражданам и просят деньги якобы для благотворительного фонда, основанного с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Это не первый случай, когда мошенники пытаются использовать имя Патриарха или грузинской церкви. Несколько месяцев назад сообщалось о продаже предметов от имени грузинской церкви, говорится в официальном заявлении Патриархии. В начале апреля Патриархия Грузии сделала заявление, в котором попросила граждан не верить телефонным звонкам, с помощью которых определенные лица пытались продать от имени духовных лиц разные вещи. Это были разные церковные предметы, новое печатное издание Библии и дорогостоящая церковная атрибутика. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
Мошенничество от имени грузинской церкви – в Патриархии сделали заявление
11:52 23.12.2022 (обновлено: 12:04 23.12.2022)
Определенные лица стараются ввести общество в заблуждение, используя церковь, отметили в Патриархии
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает о мошенничестве от имени грузинской церкви и призывает граждан не верить лицам, которые звонят им и просят пожертвования.
В Патриархии отметили, что в последнее время участились случаи, когда неизвестные звонят гражданам и просят деньги якобы для благотворительного фонда, основанного с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II.
"Конечно, подобный факт не соответствует действительности. Видимо, определенные лица стараются ввести общество в заблуждение, используя церковь. Просим, в случае таких фактов и получения сообщений, незамедлительно сообщить нам, чтобы своевременно реагировать и искоренить подобную неопределенность", – говорится в заявлении Патриархии.
Это не первый случай, когда мошенники пытаются использовать имя Патриарха или грузинской церкви. Несколько месяцев назад сообщалось о продаже предметов от имени грузинской церкви, говорится в официальном заявлении Патриархии.
В начале апреля Патриархия Грузии сделала заявление, в котором попросила граждан не верить телефонным звонкам, с помощью которых определенные лица пытались продать от имени духовных лиц разные вещи. Это были разные церковные предметы, новое печатное издание Библии и дорогостоящая церковная атрибутика.