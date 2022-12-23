https://sputnik-georgia.ru/20221223/moshennichestvo-ot-imeni-gruzinskoy-tserkvi--v-patriarkhii-sdelali-zayavlenie-273341742.html

Мошенничество от имени грузинской церкви – в Патриархии сделали заявление

Мошенничество от имени грузинской церкви – в Патриархии сделали заявление

Определенные лица стараются ввести общество в заблуждение, используя церковь, отметили в Патриархии 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Патриархия Грузии предупреждает о мошенничестве от имени грузинской церкви и призывает граждан не верить лицам, которые звонят им и просят пожертвования. В Патриархии отметили, что в последнее время участились случаи, когда неизвестные звонят гражданам и просят деньги якобы для благотворительного фонда, основанного с благословения Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. Это не первый случай, когда мошенники пытаются использовать имя Патриарха или грузинской церкви. Несколько месяцев назад сообщалось о продаже предметов от имени грузинской церкви, говорится в официальном заявлении Патриархии. В начале апреля Патриархия Грузии сделала заявление, в котором попросила граждан не верить телефонным звонкам, с помощью которых определенные лица пытались продать от имени духовных лиц разные вещи. Это были разные церковные предметы, новое печатное издание Библии и дорогостоящая церковная атрибутика. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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