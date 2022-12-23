https://sputnik-georgia.ru/20221223/o-vosstanovlenii-rossiysko-gruzinskikh-otnosheniy---kto-zhdet-ne-vsegda-vyigryvaet-273362226.html

О восстановлении российско-грузинских отношений - кто ждет, не всегда выигрывает

О восстановлении российско-грузинских отношений - кто ждет, не всегда выигрывает

О реалиях и перспективах восстановления грузинско-российских отношений - темы, которыми часто спекулируют различные политические силы, не имеющие достаточных... 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T22:58+0400

2022-12-23T22:58+0400

2022-12-23T23:42+0400

россия

политика

аналитика

бидзина иванишвили

арно хидирбегишвили

келли дегнан

сша

абхазия

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грузинская мечта

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Уже 14 лет между Грузией и Россией прерваны дипломатические отношения - положение, даже без набивших оскомину аналогий с другими странами, аномальное: Россия для Грузии - единственный православный сосед, крупнейший торговый партнёр и инвестор, если даже не брать в расчёт многовековые культурные и диаспоральные связи. При этом радикальная грузинская оппозиция, а также "Группа друзей Грузии" в Европе и США, без устали обвиняют "Грузинскую мечту" в том, что та, якобы, сворачивает с евроатлантического курса и проводит в Грузии российские интересы… Мой ответ таков: все это- ложь. Правительство, парламентское большинство и правящая партия "Грузинская мечта" не имеют никаких контактов с российским руководством - с администрацией Президента, с Федеральным Собранием, с правящей партией "Единая Россия". Не имеет контактов с Россией и оппозиция, но не по идейным, а по меркантильным соображениям - Москва не платит, а США, Украина и экс-правящее "Национального движение" Саакашвили платят щедро. А может, контакты с российским руководством поддерживает Бидзина Иванишвили, которого западные "друзья Грузии" требуют признать российским олигархом на законодательном уровне, чтобы ввести против него санкции? - спросите вы. Также однозначно отвечу: это неправда. Миллиардер Иванишвили не имеет контактов ни с одной ветвью российской власти, но как бизнесмен, работавший в России, он хорошо знаком с российской деловой элитой. Они могут общаться с таким же успехом, как с крупными американскими и европейскими бизнесменами, это - параллельный мир деловых людей, где главное - бизнес, а не политика. Ничего плохого в таком общении не вижу. И тут все до банальности просто: коллективный Запад, которого даже российское руководство до последнего времени называло "наши партнёры", сам дискредитировал себя в Грузии, потому что нарушил все границы приличия. Жёсткий прессинг - какие законы принимать, как уступать Саакашвили и его приспешникам, заслуживающим самого сурового наказания, очень долго терпела, но в конце концов не выдержала грузинская власть. Последней каплей, переполнившей пиалу, стал приказ открыть Второй фронт против России в помощь Украине. Это потребовала от Иванишвили вездесущая, то есть - сующая всюду свой нос посол США в Грузии Келли Дегнан, специально для этого явившаяся к нему домой 21 марта, этого требовали киевские руководители и дипломаты, а также "наши партнёры" из ЕС, США и стран т.н. Новой Европы. При этом, подобная самолюстрация коллективного Запада в Грузии не может предвещать автоматическое сближение правящей партии Грузии с Россией. Увы, кто ждёт, не всегда выигрывает: грузинское руководство не торопится начинать диалог с Россией, как видно, ожидая - чем закончатся события на Украине. Такой осторожной позиции придерживаются и другие страны. Но спецоперация может продлиться достаточно долго, как заявил Путин на коллегии в Минобороны, российская экономика милитаризироваться в ущерб социальным интересам российских граждан не будет. А когда Россия достигнет всех поставленных целей, что в завершении расширенного заседания подчеркнул Путин, она выставит уже другие условия для урегулирования отношений, но они будут для Грузии менее выгодными. Я об этом не раз писал в аналитических публикациях и не буду повторять старые доводы. Просто скажу, что Грузия сегодня имеет шанс стать для России таким же близким партнёром, как Белоруссия, и получать от неё традиционный российский экспорт - зерно, нефтепродукты и др. - по льготным, почти внутрироссийским, а не экспортным ценам. Также считаю, что российские визы для граждан Грузии будут отменены в июне будущего года, к тому времени, или чуть раньше будет восстановлено и прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Начата соответствующая работа во исполнение Поручений Президента РФ В.Путина по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 6 сентября 2022 года. И тут ни причём различные обращения политиков и общественников, пытающихся вот уже который раз приписать эти "заслуги" себе. Нам, грузинам, прежде всего, надо снять "солнечные очки" и назвать вещи своими, пусть "режущими глаза", именами. Военные действия в Южной Осетии начал президент Саакашвили, что стало причиной признания Россией независимости Абхазии и ЮО. Россия будет счастлива вывести оттуда свои военные базы и сэкономить бюджетные деньги, если грузины помирятся с абхазами и осетинами. Молодые поколения грузин, абхазов и осетин, на которых нет крови, обязательно найдут общий язык. Отрадно, что Тбилиси посещают "северные" и "южные" осетины, что приезжают на лечение и к родственникам абхазы, и наоборот. Но пока там будут править бал боевики-ветераны, которые одинаково агрессивно относятся и к грузинам, и к русским, если последние скажут что-либо им не по нраву, а на грузинских телеэкранах ежедневно маячат военные преступники, примирения не получится. Что касается простого народа, то кто хотел помириться, уже помирился, движение грузин, осетин и абхазов наблюдается в обе стороны. Сегодня две структуры - Аппарат министра по делам примирения и Министерство по делам вынужденно перемещённых лиц – уже даже не знают - сколько в Грузии осталось беженцев, которые хотят вернуться домой. По имеющейся у меня информации, таковых не более 20 процентов. Им столько лет выдаются пособия, для них строятся дома, у них бесплатное медобслуживание и другие льготы, большинство из них работает, а многие давно уехали и зажиточно живут в России, поэтому в Абхазию вряд ли вернуться. Так что, вернуть прежний баланс, когда грузины там были в большинстве, уже не получится. Хочу добавить, что нам срочно нужно отменить законы, запрещающие въезд в Грузию граждан России, побывавших в Абхазии и Южной Осетии. Эти законы действуют против Грузии, если Абхазия и ЮО - это Грузия, а ещё это мешает процессу примирения, как и законы, приравнивающие СССР к фашистской Германии. Напоследок поделюсь мнением о приехавших в Грузию россиянах. По моей информации, их приблизительно 120 тысяч, хотя в советской Грузии счастливо жили более 300 тысяч русских. Необходимо срочно закрыть "Музей" так называемой российской оккупации, а в освободившемся помещении открыть курсы грузинского языка для приехавших в Грузию россиян. Большая часть из них желает изучать грузинский и остаться здесь на определённое время. Я смотрю на это крайне положительно - на смену чуждым грузинам пришельцам с Востока, к нам приехали христиане, законопослушные, порядочные и красивые люди, отличные профессионалы и абсолютно, кстати, аполитичные.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

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Арно Хидирбегишвили https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg

россия, политика, аналитика, бидзина иванишвили, арно хидирбегишвили, келли дегнан, сша, абхазия, украина, грузинская мечта