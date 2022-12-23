https://sputnik-georgia.ru/20221223/o-vosstanovlenii-rossiysko-gruzinskikh-otnosheniy---kto-zhdet-ne-vsegda-vyigryvaet-273362226.html
О восстановлении российско-грузинских отношений - кто ждет, не всегда выигрывает
О восстановлении российско-грузинских отношений - кто ждет, не всегда выигрывает
О реалиях и перспективах восстановления грузинско-российских отношений - темы, которыми часто спекулируют различные политические силы, не имеющие достаточных... 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T22:58+0400
2022-12-23T22:58+0400
2022-12-23T23:42+0400
россия
политика
аналитика
бидзина иванишвили
арно хидирбегишвили
келли дегнан
сша
абхазия
украина
грузинская мечта
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Уже 14 лет между Грузией и Россией прерваны дипломатические отношения - положение, даже без набивших оскомину аналогий с другими странами, аномальное: Россия для Грузии - единственный православный сосед, крупнейший торговый партнёр и инвестор, если даже не брать в расчёт многовековые культурные и диаспоральные связи. При этом радикальная грузинская оппозиция, а также "Группа друзей Грузии" в Европе и США, без устали обвиняют "Грузинскую мечту" в том, что та, якобы, сворачивает с евроатлантического курса и проводит в Грузии российские интересы… Мой ответ таков: все это- ложь. Правительство, парламентское большинство и правящая партия "Грузинская мечта" не имеют никаких контактов с российским руководством - с администрацией Президента, с Федеральным Собранием, с правящей партией "Единая Россия". Не имеет контактов с Россией и оппозиция, но не по идейным, а по меркантильным соображениям - Москва не платит, а США, Украина и экс-правящее "Национального движение" Саакашвили платят щедро. А может, контакты с российским руководством поддерживает Бидзина Иванишвили, которого западные "друзья Грузии" требуют признать российским олигархом на законодательном уровне, чтобы ввести против него санкции? - спросите вы. Также однозначно отвечу: это неправда. Миллиардер Иванишвили не имеет контактов ни с одной ветвью российской власти, но как бизнесмен, работавший в России, он хорошо знаком с российской деловой элитой. Они могут общаться с таким же успехом, как с крупными американскими и европейскими бизнесменами, это - параллельный мир деловых людей, где главное - бизнес, а не политика. Ничего плохого в таком общении не вижу. И тут все до банальности просто: коллективный Запад, которого даже российское руководство до последнего времени называло "наши партнёры", сам дискредитировал себя в Грузии, потому что нарушил все границы приличия. Жёсткий прессинг - какие законы принимать, как уступать Саакашвили и его приспешникам, заслуживающим самого сурового наказания, очень долго терпела, но в конце концов не выдержала грузинская власть. Последней каплей, переполнившей пиалу, стал приказ открыть Второй фронт против России в помощь Украине. Это потребовала от Иванишвили вездесущая, то есть - сующая всюду свой нос посол США в Грузии Келли Дегнан, специально для этого явившаяся к нему домой 21 марта, этого требовали киевские руководители и дипломаты, а также "наши партнёры" из ЕС, США и стран т.н. Новой Европы. При этом, подобная самолюстрация коллективного Запада в Грузии не может предвещать автоматическое сближение правящей партии Грузии с Россией. Увы, кто ждёт, не всегда выигрывает: грузинское руководство не торопится начинать диалог с Россией, как видно, ожидая - чем закончатся события на Украине. Такой осторожной позиции придерживаются и другие страны. Но спецоперация может продлиться достаточно долго, как заявил Путин на коллегии в Минобороны, российская экономика милитаризироваться в ущерб социальным интересам российских граждан не будет. А когда Россия достигнет всех поставленных целей, что в завершении расширенного заседания подчеркнул Путин, она выставит уже другие условия для урегулирования отношений, но они будут для Грузии менее выгодными. Я об этом не раз писал в аналитических публикациях и не буду повторять старые доводы. Просто скажу, что Грузия сегодня имеет шанс стать для России таким же близким партнёром, как Белоруссия, и получать от неё традиционный российский экспорт - зерно, нефтепродукты и др. - по льготным, почти внутрироссийским, а не экспортным ценам. Также считаю, что российские визы для граждан Грузии будут отменены в июне будущего года, к тому времени, или чуть раньше будет восстановлено и прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Начата соответствующая работа во исполнение Поручений Президента РФ В.Путина по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 6 сентября 2022 года. И тут ни причём различные обращения политиков и общественников, пытающихся вот уже который раз приписать эти "заслуги" себе. Нам, грузинам, прежде всего, надо снять "солнечные очки" и назвать вещи своими, пусть "режущими глаза", именами. Военные действия в Южной Осетии начал президент Саакашвили, что стало причиной признания Россией независимости Абхазии и ЮО. Россия будет счастлива вывести оттуда свои военные базы и сэкономить бюджетные деньги, если грузины помирятся с абхазами и осетинами. Молодые поколения грузин, абхазов и осетин, на которых нет крови, обязательно найдут общий язык. Отрадно, что Тбилиси посещают "северные" и "южные" осетины, что приезжают на лечение и к родственникам абхазы, и наоборот. Но пока там будут править бал боевики-ветераны, которые одинаково агрессивно относятся и к грузинам, и к русским, если последние скажут что-либо им не по нраву, а на грузинских телеэкранах ежедневно маячат военные преступники, примирения не получится. Что касается простого народа, то кто хотел помириться, уже помирился, движение грузин, осетин и абхазов наблюдается в обе стороны. Сегодня две структуры - Аппарат министра по делам примирения и Министерство по делам вынужденно перемещённых лиц – уже даже не знают - сколько в Грузии осталось беженцев, которые хотят вернуться домой. По имеющейся у меня информации, таковых не более 20 процентов. Им столько лет выдаются пособия, для них строятся дома, у них бесплатное медобслуживание и другие льготы, большинство из них работает, а многие давно уехали и зажиточно живут в России, поэтому в Абхазию вряд ли вернуться. Так что, вернуть прежний баланс, когда грузины там были в большинстве, уже не получится. Хочу добавить, что нам срочно нужно отменить законы, запрещающие въезд в Грузию граждан России, побывавших в Абхазии и Южной Осетии. Эти законы действуют против Грузии, если Абхазия и ЮО - это Грузия, а ещё это мешает процессу примирения, как и законы, приравнивающие СССР к фашистской Германии. Напоследок поделюсь мнением о приехавших в Грузию россиянах. По моей информации, их приблизительно 120 тысяч, хотя в советской Грузии счастливо жили более 300 тысяч русских. Необходимо срочно закрыть "Музей" так называемой российской оккупации, а в освободившемся помещении открыть курсы грузинского языка для приехавших в Грузию россиян. Большая часть из них желает изучать грузинский и остаться здесь на определённое время. Я смотрю на это крайне положительно - на смену чуждым грузинам пришельцам с Востока, к нам приехали христиане, законопослушные, порядочные и красивые люди, отличные профессионалы и абсолютно, кстати, аполитичные.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
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Арно Хидирбегишвили
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Арно Хидирбегишвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24532/76/245327619_774:0:2822:2048_100x100_80_0_0_3d93c48fdf5a4d12a8778a833bf203ad.jpg
россия, политика, аналитика, бидзина иванишвили, арно хидирбегишвили, келли дегнан, сша, абхазия, украина, грузинская мечта
россия, политика, аналитика, бидзина иванишвили, арно хидирбегишвили, келли дегнан, сша, абхазия, украина, грузинская мечта
Уже 14 лет между Грузией и Россией прерваны дипломатические отношения - положение, даже без набивших оскомину аналогий с другими странами, аномальное: Россия для Грузии - единственный православный сосед, крупнейший торговый партнёр и инвестор, если даже не брать в расчёт многовековые культурные и диаспоральные связи.
При этом радикальная грузинская оппозиция, а также "Группа друзей Грузии" в Европе и США, без устали обвиняют "Грузинскую мечту" в том, что та, якобы, сворачивает с евроатлантического курса и проводит в Грузии российские интересы…
Мой ответ таков: все это- ложь. Правительство, парламентское большинство и правящая партия "Грузинская мечта" не имеют никаких контактов с российским руководством - с администрацией Президента, с Федеральным Собранием, с правящей партией "Единая Россия". Не имеет контактов с Россией и оппозиция, но не по идейным, а по меркантильным соображениям - Москва не платит, а США, Украина и экс-правящее "Национального движение" Саакашвили платят щедро.
А может, контакты с российским руководством поддерживает Бидзина Иванишвили, которого западные "друзья Грузии" требуют признать российским олигархом на законодательном уровне, чтобы ввести против него санкции? - спросите вы. Также однозначно отвечу: это неправда. Миллиардер Иванишвили не имеет контактов ни с одной ветвью российской власти, но как бизнесмен, работавший в России, он хорошо знаком с российской деловой элитой. Они могут общаться с таким же успехом, как с крупными американскими и европейскими бизнесменами, это - параллельный мир деловых людей, где главное - бизнес, а не политика. Ничего плохого в таком общении не вижу.
И тут правомерно возникает вопрос - чем объясняется обоюдная критика между грузинским премьером и председателем правящей партии - и послом США, европарламентариями, американскими сенаторами? Эти политические перепалки продолжались весь уходящий год и оппозиция объясняет это антизападной компанией власти.
И тут все до банальности просто: коллективный Запад, которого даже российское руководство до последнего времени называло "наши партнёры", сам дискредитировал себя в Грузии, потому что нарушил все границы приличия. Жёсткий прессинг - какие законы принимать, как уступать Саакашвили и его приспешникам, заслуживающим самого сурового наказания, очень долго терпела, но в конце концов не выдержала грузинская власть. Последней каплей, переполнившей пиалу, стал приказ открыть Второй фронт против России в помощь Украине. Это потребовала от Иванишвили вездесущая, то есть - сующая всюду свой нос посол США в Грузии Келли Дегнан, специально для этого явившаяся к нему домой 21 марта, этого требовали киевские руководители и дипломаты, а также "наши партнёры" из ЕС, США и стран т.н. Новой Европы.
При этом, подобная самолюстрация коллективного Запада в Грузии не может предвещать автоматическое сближение правящей партии Грузии с Россией. Увы, кто ждёт, не всегда выигрывает: грузинское руководство не торопится начинать диалог с Россией, как видно, ожидая - чем закончатся события на Украине. Такой осторожной позиции придерживаются и другие страны. Но спецоперация может продлиться достаточно долго, как заявил Путин на коллегии в Минобороны, российская экономика милитаризироваться в ущерб социальным интересам российских граждан не будет. А когда Россия достигнет всех поставленных целей, что в завершении расширенного заседания подчеркнул Путин, она выставит уже другие условия для урегулирования отношений, но они будут для Грузии менее выгодными. Я об этом не раз писал в аналитических публикациях и не буду повторять старые доводы. Просто скажу, что Грузия сегодня имеет шанс стать для России таким же близким партнёром, как Белоруссия, и получать от неё традиционный российский экспорт - зерно, нефтепродукты и др. - по льготным, почти внутрироссийским, а не экспортным ценам.
Также считаю, что российские визы для граждан Грузии будут отменены в июне будущего года, к тому времени, или чуть раньше будет восстановлено и прямое авиасообщение между Россией и Грузией. Начата соответствующая работа во исполнение Поручений Президента РФ В.Путина по итогам заседания Президиума Государственного Совета Российской Федерации от 6 сентября 2022 года. И тут ни причём различные обращения политиков и общественников, пытающихся вот уже который раз приписать эти "заслуги" себе.
Но загадывать - восстановятся ли дипотношения между странами или нет? – пока рано. Восстановление дипотношений, как верно заметил один мой хороший товарищ - высокопрофессиональный дипломат, является не итогом компромисса сторон, а инструментом, способом для достижения компромисса. Чтобы договориться, надо говорить, извините за тавтологию.
Нам, грузинам, прежде всего, надо снять "солнечные очки" и назвать вещи своими, пусть "режущими глаза", именами. Военные действия в Южной Осетии начал президент Саакашвили, что стало причиной признания Россией независимости Абхазии и ЮО. Россия будет счастлива вывести оттуда свои военные базы и сэкономить бюджетные деньги, если грузины помирятся с абхазами и осетинами. Молодые поколения грузин, абхазов и осетин, на которых нет крови, обязательно найдут общий язык. Отрадно, что Тбилиси посещают "северные" и "южные" осетины, что приезжают на лечение и к родственникам абхазы, и наоборот. Но пока там будут править бал боевики-ветераны, которые одинаково агрессивно относятся и к грузинам, и к русским, если последние скажут что-либо им не по нраву, а на грузинских телеэкранах ежедневно маячат военные преступники, примирения не получится.
Что касается простого народа, то кто хотел помириться, уже помирился, движение грузин, осетин и абхазов наблюдается в обе стороны. Сегодня две структуры - Аппарат министра по делам примирения и Министерство по делам вынужденно перемещённых лиц – уже даже не знают - сколько в Грузии осталось беженцев, которые хотят вернуться домой. По имеющейся у меня информации, таковых не более 20 процентов. Им столько лет выдаются пособия, для них строятся дома, у них бесплатное медобслуживание и другие льготы, большинство из них работает, а многие давно уехали и зажиточно живут в России, поэтому в Абхазию вряд ли вернуться. Так что, вернуть прежний баланс, когда грузины там были в большинстве, уже не получится. Хочу добавить, что нам срочно нужно отменить законы, запрещающие въезд в Грузию граждан России, побывавших в Абхазии и Южной Осетии. Эти законы действуют против Грузии, если Абхазия и ЮО - это Грузия, а ещё это мешает процессу примирения, как и законы, приравнивающие СССР к фашистской Германии.
Напоследок поделюсь мнением о приехавших в Грузию россиянах. По моей информации, их приблизительно 120 тысяч, хотя в советской Грузии счастливо жили более 300 тысяч русских. Необходимо срочно закрыть "Музей" так называемой российской оккупации, а в освободившемся помещении открыть курсы грузинского языка для приехавших в Грузию россиян. Большая часть из них желает изучать грузинский и остаться здесь на определённое время. Я смотрю на это крайне положительно - на смену чуждым грузинам пришельцам с Востока, к нам приехали христиане, законопослушные, порядочные и красивые люди, отличные профессионалы и абсолютно, кстати, аполитичные.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции