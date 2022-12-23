https://sputnik-georgia.ru/20221223/obrushenie-doma-v-rustavi--mediki-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshego-273339323.html

Обрушение дома в Рустави – медики рассказали о состоянии пострадавшего

Обрушение дома в Рустави – медики рассказали о состоянии пострадавшего

Пострадавший гражданин жил на втором этаже трехэтажного дома 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Работы по разбору завалов трехэтажного дома, обрушившегося накануне в городе Рустави (30 км от Тбилиси), продолжались на протяжении всей ночи, сообщает телеканал "Рустави 2".Дом был аварийным и шли работы по его укреплению. В результате происшествия никто не погиб, есть один пострадавший, которого бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. Его состояние было удовлетворительным, и он уже выписан из медучреждения. Пострадавший жил на втором этаже дома. По словам мэра города Нино Лацабидзе, детали происшествия станут известны после заключения экспертизы. По ее словам, укрепительные работы проходили в соответствии с проектом.Местные власти расселили девять семей (26 человек), проживающих в этом доме, в гостиницу, а остальные переехали к родным и знакомым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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