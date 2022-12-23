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Обрушение дома в Рустави – медики рассказали о состоянии пострадавшего
Обрушение дома в Рустави – медики рассказали о состоянии пострадавшего
Пострадавший гражданин жил на втором этаже трехэтажного дома 23.12.2022, Sputnik Грузия
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происшествия
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Работы по разбору завалов трехэтажного дома, обрушившегося накануне в городе Рустави (30 км от Тбилиси), продолжались на протяжении всей ночи, сообщает телеканал "Рустави 2".Дом был аварийным и шли работы по его укреплению. В результате происшествия никто не погиб, есть один пострадавший, которого бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. Его состояние было удовлетворительным, и он уже выписан из медучреждения. Пострадавший жил на втором этаже дома. По словам мэра города Нино Лацабидзе, детали происшествия станут известны после заключения экспертизы. По ее словам, укрепительные работы проходили в соответствии с проектом.Местные власти расселили девять семей (26 человек), проживающих в этом доме, в гостиницу, а остальные переехали к родным и знакомым.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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происшествия, грузия, новости, рустави
происшествия, грузия, новости, рустави

Обрушение дома в Рустави – медики рассказали о состоянии пострадавшего

10:49 23.12.2022 (обновлено: 13:40 23.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerОбрушение жилого дома в Рустави
Обрушение жилого дома в Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Пострадавший гражданин жил на втором этаже трехэтажного дома
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Работы по разбору завалов трехэтажного дома, обрушившегося накануне в городе Рустави (30 км от Тбилиси), продолжались на протяжении всей ночи, сообщает телеканал "Рустави 2".
Дом был аварийным и шли работы по его укреплению.
В результате происшествия никто не погиб, есть один пострадавший, которого бригада скорой медицинской помощи доставила в больницу. Его состояние было удовлетворительным, и он уже выписан из медучреждения. Пострадавший жил на втором этаже дома.
По словам мэра города Нино Лацабидзе, детали происшествия станут известны после заключения экспертизы. По ее словам, укрепительные работы проходили в соответствии с проектом.
Местные власти расселили девять семей (26 человек), проживающих в этом доме, в гостиницу, а остальные переехали к родным и знакомым.
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