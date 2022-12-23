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Обрушение жилого дома в Рустави - фото очевидца с места ЧП
Обрушение жилого дома в Рустави - фото очевидца с места ЧП
Жилой трехэтажный дом обрушился в городе Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки очевидца с места ЧП 23.12.2022, Sputnik Грузия
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Как говорят жильцы, в подвале дома велись строительные работы. По словам представителей местной администрации, здание было в аварийном состоянии и его пытались укрепить.
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фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, происшествия, рустави, фото
фотография, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, происшествия, рустави, фото

Обрушение жилого дома в Рустави - фото очевидца с места ЧП

11:31 23.12.2022 (обновлено: 10:49 24.12.2022)
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Жилой трехэтажный дом обрушился в городе Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки очевидца с места ЧП
Как говорят жильцы, в подвале дома велись строительные работы. По словам представителей местной администрации, здание было в аварийном состоянии и его пытались укрепить.
© photo: Sputnik / Stringer

Трагедия в Рустави - там на улице Руставели обрушился жилой трехэтажный дом, пострадал один человек

Трагедия в Рустави - там на улице Руставели обрушился жилой трехэтажный дом, пострадал один человек - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer

Трагедия в Рустави - там на улице Руставели обрушился жилой трехэтажный дом, пострадал один человек

© photo: Sputnik / Stringer

На место ЧП немедленно прибыли пожарные-спасатели и стали разбирать завалы

На место ЧП немедленно прибыли пожарные-спасатели и стали разбирать завалы - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

На место ЧП немедленно прибыли пожарные-спасатели и стали разбирать завалы

© photo: Sputnik / Stringer

В результате обрушения дома пострадал один человек, его уже выписали из больницы

В результате обрушения дома пострадал один человек, его уже выписали из больницы - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

В результате обрушения дома пострадал один человек, его уже выписали из больницы

© photo: Sputnik / Stringer

В подвале здания велись ремонтные работы - здание пытались укрепить

В подвале здания велись ремонтные работы - здание пытались укрепить - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

В подвале здания велись ремонтные работы - здание пытались укрепить

© photo: Sputnik / Stringer

По словам представителей местной администрации, дом уже давно находился в аварийном состоянии

По словам представителей местной администрации, дом уже давно находился в аварийном состоянии - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

По словам представителей местной администрации, дом уже давно находился в аварийном состоянии

© photo: Sputnik / Stringer

Спасательные работы на месте обрушения дома начались оперативно и городская администрация уже выразила благодарность спасателям

Спасательные работы на месте обрушения дома начались оперативно и городская администрация уже выразила благодарность спасателям - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Спасательные работы на месте обрушения дома начались оперативно и городская администрация уже выразила благодарность спасателям

© photo: Sputnik / Stringer

После ЧП мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе

После ЧП мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

После ЧП мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе

© photo: Sputnik / Stringer

Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как произошло обрушение трехэтажного жилого дома на улице Руставели

Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как произошло обрушение трехэтажного жилого дома на улице Руставели - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как произошло обрушение трехэтажного жилого дома на улице Руставели

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь в мэрии Рустави постановили, что архитектурная служба города не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах

Теперь в мэрии Рустави постановили, что архитектурная служба города не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь в мэрии Рустави постановили, что архитектурная служба города не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах

© photo: Sputnik / Stringer

После ЧП из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Мэрия Рустави обсудит с жильцами дальнейшее оказание им помощи

После ЧП из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Мэрия Рустави обсудит с жильцами дальнейшее оказание им помощи - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

После ЧП из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Мэрия Рустави обсудит с жильцами дальнейшее оказание им помощи

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