Обрушение жилого дома в Рустави - фото очевидца с места ЧП
Трагедия в Рустави - там на улице Руставели обрушился жилой трехэтажный дом, пострадал один человек
Трагедия в Рустави - там на улице Руставели обрушился жилой трехэтажный дом, пострадал один человек
На место ЧП немедленно прибыли пожарные-спасатели и стали разбирать завалы
На место ЧП немедленно прибыли пожарные-спасатели и стали разбирать завалы
В результате обрушения дома пострадал один человек, его уже выписали из больницы
В результате обрушения дома пострадал один человек, его уже выписали из больницы
В подвале здания велись ремонтные работы - здание пытались укрепить
В подвале здания велись ремонтные работы - здание пытались укрепить
По словам представителей местной администрации, дом уже давно находился в аварийном состоянии
По словам представителей местной администрации, дом уже давно находился в аварийном состоянии
Спасательные работы на месте обрушения дома начались оперативно и городская администрация уже выразила благодарность спасателям
Спасательные работы на месте обрушения дома начались оперативно и городская администрация уже выразила благодарность спасателям
После ЧП мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе
После ЧП мэрия Рустави создала рабочую группу для скорейшего решения проблем аварийных зданий в городе
Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как произошло обрушение трехэтажного жилого дома на улице Руставели
Проблема аварийных зданий в Рустави актуализировалась после того, как произошло обрушение трехэтажного жилого дома на улице Руставели
Теперь в мэрии Рустави постановили, что архитектурная служба города не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах
Теперь в мэрии Рустави постановили, что архитектурная служба города не будет выдавать жителям разрешения на строительное вмешательство в старых корпусах
После ЧП из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Мэрия Рустави обсудит с жильцами дальнейшее оказание им помощи
После ЧП из здания полностью эвакуировали 19 семей, нескольких из них, кто в этом нуждался, переселили в гостиницу. Мэрия Рустави обсудит с жильцами дальнейшее оказание им помощи