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Обрушение жилого дома в Рустави - фото очевидца с места ЧП

Обрушение жилого дома в Рустави - фото очевидца с места ЧП

Жилой трехэтажный дом обрушился в городе Рустави. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия снимки очевидца с места ЧП 23.12.2022, Sputnik Грузия

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Как говорят жильцы, в подвале дома велись строительные работы. По словам представителей местной администрации, здание было в аварийном состоянии и его пытались укрепить.

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