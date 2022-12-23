https://sputnik-georgia.ru/20221223/pochemu-rossiyanam-zakryvayut-scheta-v-banke-gruzii-dali-razyasnenie-273355053.html

Почему россиянам закрывают счета? В "Банке Грузии" дали разъяснение

Почему россиянам закрывают счета? В "Банке Грузии" дали разъяснение

После начала конфликта на Украине ограничения для россиян вводили крупнейшие финансовые институты Грузии 23.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Причиной закрытия счетов граждан России в "Банке Грузии" является внутренняя политика банка, сообщила менеджер по связям со СМИ банка Нини Попхадзе Sputnik Грузия.Информация о том, что один из крупнейших банков страны закрывает счета россиян, распространилась в соцсетях. Пользователи стали публиковать скриншоты СМС-сообщений, которые получили россияне от "Банка Грузии". Их предупредили о закрытии счетов в течение нескольких дней и что в течение этого времени можно снять свои деньги.После начала конфликта на Украине и введения международных санкций против России, грузинские банки не раз вводили ограничения для россиян. В разное время разные банки и вовсе отказывали в открытии счетов. Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные финансовые ограничения. После начала конфликта на Украине Грузия стала одним из самых востребованных направлений для релокации граждан России. По данным МВД Грузии, с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались 112 733 россиянина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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