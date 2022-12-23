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Почему россиянам закрывают счета? В "Банке Грузии" дали разъяснение
Почему россиянам закрывают счета? В "Банке Грузии" дали разъяснение
После начала конфликта на Украине ограничения для россиян вводили крупнейшие финансовые институты Грузии 23.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Причиной закрытия счетов граждан России в "Банке Грузии" является внутренняя политика банка, сообщила менеджер по связям со СМИ банка Нини Попхадзе Sputnik Грузия.Информация о том, что один из крупнейших банков страны закрывает счета россиян, распространилась в соцсетях. Пользователи стали публиковать скриншоты СМС-сообщений, которые получили россияне от "Банка Грузии". Их предупредили о закрытии счетов в течение нескольких дней и что в течение этого времени можно снять свои деньги.После начала конфликта на Украине и введения международных санкций против России, грузинские банки не раз вводили ограничения для россиян. В разное время разные банки и вовсе отказывали в открытии счетов. Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные финансовые ограничения. После начала конфликта на Украине Грузия стала одним из самых востребованных направлений для релокации граждан России. По данным МВД Грузии, с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались 112 733 россиянина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, тбилиси, "банк грузии"
грузия, новости, экономика, тбилиси, "банк грузии"

Почему россиянам закрывают счета? В "Банке Грузии" дали разъяснение

17:32 23.12.2022 (обновлено: 17:40 23.12.2022)
© Sputnik / Alexander ImedashviliОдин из филиалов "Банка Грузии"
Один из филиалов Банка Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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После начала конфликта на Украине ограничения для россиян вводили крупнейшие финансовые институты Грузии
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Причиной закрытия счетов граждан России в "Банке Грузии" является внутренняя политика банка, сообщила менеджер по связям со СМИ банка Нини Попхадзе Sputnik Грузия.
Информация о том, что один из крупнейших банков страны закрывает счета россиян, распространилась в соцсетях. Пользователи стали публиковать скриншоты СМС-сообщений, которые получили россияне от "Банка Грузии". Их предупредили о закрытии счетов в течение нескольких дней и что в течение этого времени можно снять свои деньги.

"Единственное, что я могу сказать, и что ничем не отличается от того, что написано в СМС - это политика и решение банка. К сожалению, большего ничего не могу сказать", - заявила менеджер.

После начала конфликта на Украине и введения международных санкций против России, грузинские банки не раз вводили ограничения для россиян. В разное время разные банки и вовсе отказывали в открытии счетов.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает международные финансовые ограничения.
После начала конфликта на Украине Грузия стала одним из самых востребованных направлений для релокации граждан России. По данным МВД Грузии, с 1 января по 30 сентября в страну въехали и оставались 112 733 россиянина.
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