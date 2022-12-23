https://sputnik-georgia.ru/20221223/prezident-rf-o-situatsii-v-mire-i-konflikte-na-ukraine---video-273406801.html
Президент РФ о ситуации в мире и конфликте на Украине - видео
Президент РФ о ситуации в мире и конфликте на Украине - видео
Президент РФ Владимир Путин выступил перед журналистами, рассказав о ситуации в мире и конфликте на Украине 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T10:17+0400
2022-12-23T10:17+0400
2022-12-26T13:57+0400
владимир путин
видео
мультимедиа
россия
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Главное из заявлений президента РФ: уровень безработицы в стране ниже допандемийного: 3,8-3,9%, российская экономика демонстрирует показатели лучше. чем во многих странах G20, нельзя идти против воли народа, считающего себя частью русского, но против него развернули войну на Украине в 2014 г.Ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них кончаются, герои СВО укрепляют дух нации, их будут ставить в пример всему обществу и молодому поколению, приоритет на 2023 год - развитие инфраструктуры России.
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владимир путин, видео, мультимедиа, россия, видео
владимир путин, видео, мультимедиа, россия, видео
Президент РФ о ситуации в мире и конфликте на Украине - видео
10:17 23.12.2022 (обновлено: 13:57 26.12.2022)
Президент РФ Владимир Путин выступил перед журналистами, рассказав о ситуации в мире и конфликте на Украине
Главное из заявлений президента РФ: уровень безработицы в стране ниже допандемийного: 3,8-3,9%, российская экономика демонстрирует показатели лучше. чем во многих странах G20, нельзя идти против воли народа, считающего себя частью русского, но против него развернули войну на Украине в 2014 г.
Ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них кончаются, герои СВО укрепляют дух нации, их будут ставить в пример всему обществу и молодому поколению, приоритет на 2023 год - развитие инфраструктуры России.