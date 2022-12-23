https://sputnik-georgia.ru/20221223/prezident-rf-o-situatsii-v-mire-i-konflikte-na-ukraine---video-273406801.html

Президент РФ о ситуации в мире и конфликте на Украине - видео

Президент РФ о ситуации в мире и конфликте на Украине - видео

Президент РФ Владимир Путин выступил перед журналистами, рассказав о ситуации в мире и конфликте на Украине 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T10:17+0400

2022-12-23T10:17+0400

2022-12-26T13:57+0400

владимир путин

видео

мультимедиа

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/1a/273406555_0:0:1661:935_1920x0_80_0_0_ac21d48360e95373288dd33996e0c24c.png

Главное из заявлений президента РФ: уровень безработицы в стране ниже допандемийного: 3,8-3,9%, российская экономика демонстрирует показатели лучше. чем во многих странах G20, нельзя идти против воли народа, считающего себя частью русского, но против него развернули войну на Украине в 2014 г.Ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания, но советские запасы вооружения у них кончаются, герои СВО укрепляют дух нации, их будут ставить в пример всему обществу и молодому поколению, приоритет на 2023 год - развитие инфраструктуры России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

владимир путин, видео, мультимедиа, россия, видео