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Служба внешней разведки заработает в Армении
Служба внешней разведки заработает в Армении
СНБ будет передавать функции внешней разведки новой службе постепенно, в течение трех лет 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T21:22+0400
2022-12-23T21:22+0400
2022-12-23T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Парламент Армении принял законопроект о создании Службы внешней разведки.Согласно законопроекту, из Службы национальной безопасности намечено вывести блок внешней разведки в качестве отдельного ведомства. В нем будут служить и военные, и гражданские лица, сообщил Sputnik Армения.Ранее, представляя законопроект в парламенте, секретарь Совбеза республики Армен Григорян объяснил решение тем, что некоторые виды деятельности (например, анализ информации из открытых источников) не требуют навыков кадровых военных и могут проводиться гражданскими аналитиками. Что касается военной разведки, то она остается в ведении Минобороны.Выделение внешней разведки из Службы нацбезопасности в отдельное ведомство – это часть реформы силовых и разведывательных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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армения, новости, политика, парламент армении
армения, новости, политика, парламент армении
Служба внешней разведки заработает в Армении
СНБ будет передавать функции внешней разведки новой службе постепенно, в течение трех лет
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Парламент Армении принял законопроект о создании Службы внешней разведки.
Согласно законопроекту, из Службы национальной безопасности намечено вывести блок внешней разведки в качестве отдельного ведомства. В нем будут служить и военные, и гражданские лица, сообщил Sputnik Армения
.
Ранее, представляя законопроект в парламенте, секретарь Совбеза республики Армен Григорян объяснил решение тем, что некоторые виды деятельности (например, анализ информации из открытых источников) не требуют навыков кадровых военных и могут проводиться гражданскими аналитиками. Что касается военной разведки, то она остается в ведении Минобороны.
Чтобы в работе органов госбезопасности не возникало сбоев, СНБ будет передавать функции внешней разведки новой службе постепенно, в течение трех лет.
Выделение внешней разведки из Службы нацбезопасности в отдельное ведомство – это часть реформы силовых и разведывательных органов.