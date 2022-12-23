https://sputnik-georgia.ru/20221223/sluzhba-vneshney-razvedki-zarabotaet-v-armenii-273360109.html

Служба внешней разведки заработает в Армении

Служба внешней разведки заработает в Армении

СНБ будет передавать функции внешней разведки новой службе постепенно, в течение трех лет 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T21:22+0400

2022-12-23T21:22+0400

2022-12-23T21:22+0400

армения

новости

политика

парламент армении

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24019/66/240196645_0:49:1600:949_1920x0_80_0_0_585cb5d2b154214e5ab07b6bbcbfa588.jpg

ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Парламент Армении принял законопроект о создании Службы внешней разведки.Согласно законопроекту, из Службы национальной безопасности намечено вывести блок внешней разведки в качестве отдельного ведомства. В нем будут служить и военные, и гражданские лица, сообщил Sputnik Армения.Ранее, представляя законопроект в парламенте, секретарь Совбеза республики Армен Григорян объяснил решение тем, что некоторые виды деятельности (например, анализ информации из открытых источников) не требуют навыков кадровых военных и могут проводиться гражданскими аналитиками. Что касается военной разведки, то она остается в ведении Минобороны.Выделение внешней разведки из Службы нацбезопасности в отдельное ведомство – это часть реформы силовых и разведывательных органов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

армения

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

армения, новости, политика, парламент армении