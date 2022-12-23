https://sputnik-georgia.ru/20221223/storonniki-saakashvili-ustroili-miting-pod-novogodnie-pesni---video-273363035.html

Сторонники Саакашвили устроили митинг под новогодние песни - видео

Сторонники Саакашвили устроили митинг под новогодние песни - видео

Сторонники Саакашвили протестовали у резиденции президента под новогодние песни. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило 23.12.2022, Sputnik Грузия

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видео

мультимедиа

михаил саакашвили

возвращение и арест саакашвили

видео-новости из грузии

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Сегодня на площади Орбелиани торжественно открылась новогодняя деревня, а в нескольких десятках метров от празднеств активисты и сторонники "Единого нацдвижения" требовали освобождения экс-президента из-под ареста.

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видео, мультимедиа, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, видео-новости из грузии, видео