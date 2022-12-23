https://sputnik-georgia.ru/20221223/storonniki-saakashvili-ustroili-miting-pod-novogodnie-pesni---video-273363035.html
Сторонники Саакашвили устроили митинг под новогодние песни - видео
Сторонники Саакашвили устроили митинг под новогодние песни - видео
Сторонники Саакашвили протестовали у резиденции президента под новогодние песни. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T23:18+0400
2022-12-23T23:18+0400
2022-12-24T00:30+0400
видео
мультимедиа
михаил саакашвили
возвращение и арест саакашвили
видео-новости из грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/18/273362875_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_ee73b77496b57afea4f480e67f638ea2.jpg
Сегодня на площади Орбелиани торжественно открылась новогодняя деревня, а в нескольких десятках метров от празднеств активисты и сторонники "Единого нацдвижения" требовали освобождения экс-президента из-под ареста.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/18/273362875_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8b9dfd66a45de5a92062ada60782fcfb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, видео-новости из грузии, видео
видео, мультимедиа, михаил саакашвили, возвращение и арест саакашвили, видео-новости из грузии, видео
Сторонники Саакашвили устроили митинг под новогодние песни - видео
23:18 23.12.2022 (обновлено: 00:30 24.12.2022)
Сторонники Саакашвили протестовали у резиденции президента под новогодние песни. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как это происходило
Сегодня на площади Орбелиани торжественно открылась новогодняя деревня, а в нескольких десятках метров от празднеств активисты и сторонники "Единого нацдвижения" требовали освобождения экс-президента из-под ареста.