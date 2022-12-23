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Страны региона равняются на Грузию в вопросах туризма – мнение эксперта

Страны региона равняются на Грузию в вопросах туризма – мнение эксперта

Грузия очень хорошо справляется с задачей привлечения иностранных туристов, считает Генеральный директор гостиничной группы Accor в регионе New East Europe... 23.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-23T19:41+0400

2022-12-23T19:41+0400

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Об этом эксперт заявил в ходе онлайн-пресс-конференции, которая состоялась в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Все страны, которые находятся вокруг Грузии равняются на то, что делает Грузия с точки зрения туризма, и, таким образом, все ближе и ближе подходят к показателям, которые помогают им растить туристические потоки", - сказал Деларофф.Accor – гостиничная группа, управляющая более 40 брендами в 110 странах, общее количество отелей превышает 5 тысяч. На данный момент Accor представлена в Грузии пятью отелями различных сегментов от "эконом" до "люкс".По статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в январе-ноябре 2022 года выросло на 185,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев страна приняла 4,8 миллиона международных визитеров, восстановив показатели 2019 года на 55,9%.Доходы Грузии от международных путешественников за десять месяцев 2022 года составили 2,8 миллиарда долларов, что на 184,4% больше, чем в январе-октябре 2021 года. Кроме того, доходы превысили и показатели 2019 года, когда в Грузии был пик визитов международных путешественников.

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