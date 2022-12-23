https://sputnik-georgia.ru/20221223/sud-abiturienty-v-gruzii-ne-lishatsya-prava-na-postuplenie-v-sluchae-propuska-ekzamena-273361809.html
Суд: абитуриенты в Грузии не лишатся права на поступление в случае пропуска экзамена
Суд: абитуриенты в Грузии не лишатся права на поступление в случае пропуска экзамена
Спорные нормы законодательства, определяющие неконституционные правила, потеряют силу после 1 апреля 2023 года 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T22:34+0400
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2022-12-23T22:35+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В случае неявки на вступительные экзамены по уважительной причине, абитуриентам не будут запрещать сдавать экзамен повторно, говорится в решении Конституционного суда Грузии. По решению суда, запрет повторно сдать экзамен тем абитуриентам, которые не явились на экзамен по уважительной причине, является нарушением Конституции Грузии, гарантирующей право гражданам страны получать высшее образование. При этом суд отметил, что речь идет о пропуске экзамена по таким объективным обстоятельствам, как болезнь, смерть члена семьи и стихийное бедствие, которые крайне осложняют или делают невозможным участие в экзамене. Спорные нормы законодательства, определяющие неконституционные правила, потеряют силу после 1 апреля 2023 года. Суд обязал министерство образования до этого времени исправить все подзаконные акты в соответствие с Конституцией Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, образование в грузии, конституционный суд грузии
грузия, новости, общество, образование в грузии, конституционный суд грузии
Суд: абитуриенты в Грузии не лишатся права на поступление в случае пропуска экзамена
22:34 23.12.2022 (обновлено: 22:35 23.12.2022)
Спорные нормы законодательства, определяющие неконституционные правила, потеряют силу после 1 апреля 2023 года
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. В случае неявки на вступительные экзамены по уважительной причине, абитуриентам не будут запрещать сдавать экзамен повторно, говорится в решении Конституционного суда Грузии.
По решению суда, запрет повторно сдать экзамен тем абитуриентам, которые не явились на экзамен по уважительной причине, является нарушением Конституции Грузии, гарантирующей право гражданам страны получать высшее образование.
"Конституционный суд посчитал, что ни причина экономии материальных ресурсов, ни интерес максимально равного распределения баллов не может быть причиной ограничения права на получение высшего образования и финансирования от государства, как это прописано в норме о запрете в случае пропуска экзамена сдавать его повторно", - говорится в сообщении
суда.
При этом суд отметил, что речь идет о пропуске экзамена по таким объективным обстоятельствам, как болезнь, смерть члена семьи и стихийное бедствие, которые крайне осложняют или делают невозможным участие в экзамене.
Спорные нормы законодательства, определяющие неконституционные правила, потеряют силу после 1 апреля 2023 года. Суд обязал министерство образования до этого времени исправить все подзаконные акты в соответствие с Конституцией Грузии.