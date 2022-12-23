https://sputnik-georgia.ru/20221223/v-tsentre-tbilisi-otkrylas-novogodnyaya-derevnya---video-273362755.html
В центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня - видео
В центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня - видео
В центре Тбилиси торжественно открылась новогодняя деревня. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры этого праздничного шоу 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T23:00+0400
2022-12-23T23:00+0400
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Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, новый год, новый год, видео
В центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня - видео
23:00 23.12.2022 (обновлено: 00:11 24.12.2022)
В центре Тбилиси торжественно открылась новогодняя деревня. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры этого праздничного шоу
Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.