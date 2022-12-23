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В центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня - видео

В центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня - видео

В центре Тбилиси торжественно открылась новогодняя деревня. Смотрите в видео Sputnik Грузия кадры этого праздничного шоу 23.12.2022, Sputnik Грузия

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Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.

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