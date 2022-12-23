Взрыв и крушение самолетов - в Тбилисском аэропорту прошли учения
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
© Courtesy TAV Georgia
Целью учений является повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, а также квалификации представителей соответствующих служб
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Учения "Тбилиси 2022", на которых прорабатывались нештатные ситуации, прошли в Тбилисском международном аэропорту, сообщает компания оператор аэропортов TAV Georgia.
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
Учения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
© Courtesy TAV Georgia
По данным компании, первый этап смоделированного сценария предусматривал опасность взрыва самолета, а именно попытку применения взрывного устройства на самолете на земле, а второй этап - нештатную ситуацию, связанную с падением самолета - неожиданное авиакатастрофа на аэродроме.
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
Учения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
© Courtesy TAV Georgia
Целью учений, по данным TAV Georgia, является повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, а также квалификации представителей соответствующих служб.
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
Учения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
© Courtesy TAV Georgia
В учениях принимали участие как сотрудники аэропорта, так и сотрудники полиции, Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, клиник, Службы неотложной помощи и авиакомпаний.