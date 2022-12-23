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https://sputnik-georgia.ru/20221223/vzryv-i-krushenie-samoletov---v-tbilisskom-aeroportu-proshli-ucheniya-273359057.html
Взрыв и крушение самолетов - в Тбилисском аэропорту прошли учения
Взрыв и крушение самолетов - в Тбилисском аэропорту прошли учения
Целью учений является повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, а также квалификации представителей соответствующих служб 23.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Учения "Тбилиси 2022", на которых прорабатывались нештатные ситуации, прошли в Тбилисском международном аэропорту, сообщает компания оператор аэропортов TAV Georgia. По данным компании, первый этап смоделированного сценария предусматривал опасность взрыва самолета, а именно попытку применения взрывного устройства на самолете на земле, а второй этап - нештатную ситуацию, связанную с падением самолета - неожиданное авиакатастрофа на аэродроме. Целью учений, по данным TAV Georgia, является повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, а также квалификации представителей соответствующих служб. В учениях принимали участие как сотрудники аэропорта, так и сотрудники полиции, Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, клиник, Службы неотложной помощи и авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, tav georgia, тбилисский международный аэропорт
грузия, новости, общество, происшествия, тбилиси, tav georgia, тбилисский международный аэропорт

Взрыв и крушение самолетов - в Тбилисском аэропорту прошли учения

20:06 23.12.2022
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
Учения Тбилиси 2022 прошли в Тбилисском международном аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
© Courtesy TAV Georgia
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Целью учений является повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, а также квалификации представителей соответствующих служб
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Учения "Тбилиси 2022", на которых прорабатывались нештатные ситуации, прошли в Тбилисском международном аэропорту, сообщает компания оператор аэропортов TAV Georgia.
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
Учения Тбилиси 2022 прошли в Тбилисском международном аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
Учения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
© Courtesy TAV Georgia
По данным компании, первый этап смоделированного сценария предусматривал опасность взрыва самолета, а именно попытку применения взрывного устройства на самолете на земле, а второй этап - нештатную ситуацию, связанную с падением самолета - неожиданное авиакатастрофа на аэродроме.
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
Учения Тбилиси 2022 прошли в Тбилисском международном аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
Учения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
© Courtesy TAV Georgia
Целью учений, по данным TAV Georgia, является повышение оперативности реагирования на чрезвычайные ситуации, а также квалификации представителей соответствующих служб.
© Courtesy TAV GeorgiaУчения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
Учения Тбилиси 2022 прошли в Тбилисском международном аэропорту - Sputnik Грузия, 1920, 23.12.2022
Учения "Тбилиси 2022" прошли в Тбилисском международном аэропорту
© Courtesy TAV Georgia
В учениях принимали участие как сотрудники аэропорта, так и сотрудники полиции, Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, клиник, Службы неотложной помощи и авиакомпаний.
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