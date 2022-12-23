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Зарезали у подъезда своего дома – в Тбилиси раскрыли убийство молодого мужчины
Зарезали у подъезда своего дома – в Тбилиси раскрыли убийство молодого мужчины
Жертвой преступления стал мужчина, который многие годы жил в Португалии и недавно вернулся на родину 23.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-23T12:12+0400
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ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли убийство в Тбилиси и задержали обвиняемого по горячим следам, сообщается на сайте МВД Грузии. По данным следствия, 22 декабря этого года в Тбилиси 33-летний обвиняемый нанес несколько ножевых ранений на почве словесной перепалки 31-летнему и скрылся с места происшествия. В результате полученных травм раненый скончался на месте. Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после происшествия. Следствие идет по статье "Умышленное убийство", обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. По данным грузинских СМИ, молодой мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен мертвым у своего подъезда в тбилисском районе Диди Дигоми. У мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и обвиняют в убийстве. Как сообщили соседи погибшего, мужчина жил в Португалии и только на днях вернулся на родину.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости
Зарезали у подъезда своего дома – в Тбилиси раскрыли убийство молодого мужчины
12:12 23.12.2022 (обновлено: 12:33 23.12.2022)
Жертвой преступления стал мужчина, который многие годы жил в Португалии и недавно вернулся на родину
ТБИЛИСИ, 23 дек — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли убийство в Тбилиси и задержали обвиняемого по горячим следам, сообщается на сайте МВД Грузии.
По данным следствия
, 22 декабря этого года в Тбилиси 33-летний обвиняемый нанес несколько ножевых ранений на почве словесной перепалки 31-летнему и скрылся с места происшествия. В результате полученных травм раненый скончался на месте.
Полицейские задержали обвиняемого спустя несколько часов после происшествия. Следствие идет по статье "Умышленное убийство", обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.
По данным грузинских СМИ, молодой мужчина с ножевыми ранениями был обнаружен мертвым у своего подъезда в тбилисском районе Диди Дигоми. У мужчины незадолго до смерти был конфликт с соседом, которого и обвиняют в убийстве. Как сообщили соседи погибшего, мужчина жил в Португалии и только на днях вернулся на родину.