https://sputnik-georgia.ru/20221224/chto-my-edim-vmesto-govyadiny-v-tbilisi-prodavali-koninu-i-oslyatinu-273342748.html

Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали конину и ослятину

Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали конину и ослятину

По факту задержаны два человека, им грозит до восьми лет лишения свободы 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T15:31+0400

2022-12-24T15:31+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники следственной службы минфина Грузии задержали двух человек за продажу конины и ослятины, сообщается на сайте ведомства. Следствие установило, что у обвиняемых в одном из домов района Тетрицкаро в кустарных условиях была устроена скотобойня, на которой вели незаконную деятельность и обрабатывали конину и ослятину. Мясо под видом говядины они продавали в одном из торговых объектов рынка Тбилиси. Из торгового объекта и скотобойни изъяли конину в большом количестве, которая была готова для продажи. Также было обнаружено несколько десятков коней, которых планировали забить и продать к новогодним праздникам. Следствие идет по трем статьям УК Грузии "Изготовление, ввоз или реализация опасной для жизни или здоровья человека продукции", "Изготовление, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов или бланков", а также "Обман потребителей". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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