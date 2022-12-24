https://sputnik-georgia.ru/20221224/kak-ukrasit-stol-na-novyy-god-krolika-2023-sovety-astrologov-273351082.html

Как украсить стол на Новый год Кролика 2023? Советы астрологов

Как украсить стол на Новый год Кролика 2023? Советы астрологов

Приближается Новый 2023 год, символом которого по восточному календарю станет Черный Водяной Кролик (Кот) 24.12.2022, Sputnik Грузия

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справки

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Кролик (Кот) начнет править с 22 января, несмотря на это, многих интересует, как украсить стол на Новый 2023 год, какая сервировка понравится хозяину года, чтобы заслужить его благосклонность. Sputnik Грузия, учитывая интерес читателей, собрал советы астрологов о том, как украсить стол на Новый год Кролика, чтобы расположить к себе символ наступающего года. Как украсить стол? Продумывая сервировку праздничного стола на Новый 2023 год, астрологи советуют, учитывать вкусы Кролика (Кота) – хозяина грядущего года. У Кролика отменный вкус, но он не любит излишества, поэтому от пестроты в предметах и украшениях сервировки лучше отказаться. Хозяин 2023 года предпочитает природные цвета – Кролику (Коту) понравятся синий, голубой, лазурный, белый, серый цвета, а также серебряные и золотые оттенки. Стол, сервированный в скандинавском или экостиле, придется Кролику (Коту) по нраву. Главное – подобрать все элементы в одном стиле, из одного набора. Скатерть астрологи советуют выбрать однотонную из натуральной ткани, желательно светлого тона. По правилам сервировки ее края должны свисать со столешницы не более чем на 30-35 сантиметров. Посуда и декор для сервировки должны сочетаться на столе со скатертью. На белой скатерти идеально будет смотреться белая посуда с синей, серебристой или золотистой каймой. Понравятся Кролику (Коту) также тарелки синего, голубого цвета или любых природных оттенков. Астрологи советуют отказаться при сервировке от помпезных цветных сервизов. Салфетки можно взять как в тон скатерти, так и немного темнее. Декор гармонично дополнят хрустальные бокалы, а также ложки, вилки и ножи серебристого или золотого цвета. Украсить стол можно различными аксессуарами – веточками хвойных деревьев, шишками, цветочными и фруктовыми композициями и, конечно же, свечами, однако важно сохранить цветовую гамму и выбранный стиль. На столе в Новый год также обязательно должна быть фигурка Кролика (Кота), так что украшая стол не забудьте и про символ наступающего года. В то же время астрологи предупреждают, что перегружать стол декором нельзя – сдержанность и элегантность в украшении стола на Новый год Кролик (Кот) оценит по достоинству. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки