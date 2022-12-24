https://sputnik-georgia.ru/20221224/kogda-v-gruzii-pristupyat-k-vypusku-ipotechnykh-obligatsiy-273363820.html

Когда в Грузии приступят к выпуску ипотечных облигаций

Когда в Грузии приступят к выпуску ипотечных облигаций

До вступления закона в силу в марте 2023 года Нацбанком будут изданы соответствующие подзаконные нормативные акты 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T09:01+0400

2022-12-24T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии одобрил закон "О секьюритизации", регулирующий выпуск коммерческими банками облигаций с ипотечным покрытием. Инициаторами принятия закона являются Национальный банк Грузии и министерство экономики и устойчивого развития страны. Национальный банк начал работу над структурой ипотечных облигаций в 2018 году. В рабочем процессе принимали активное участие эксперты Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, а также проводились активные консультации с коммерческими банками как потенциальными эмитентами. Инвесторами, заинтересованными в ипотечных облигациях, могут быть сами коммерческие банки, а также инвестиционные и пенсионные фонды, решившие инвестировать в целях диверсификации портфеля или по другим причинам. Также коммерческие банки смогут использовать ипотечные облигации в качестве обеспечения денежных операций с Национальным банком. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, т. е. в марте 2023 года. В целях реализации закона Нацбанком в указанный период будут изданы соответствующие подзаконные нормативные акты. Проекты правовых актов будут публиковаться заблаговременно для консультаций и обратной связи с участниками рынка/заинтересованными сторонами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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