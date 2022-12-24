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Когда в Грузии приступят к выпуску ипотечных облигаций
Когда в Грузии приступят к выпуску ипотечных облигаций
До вступления закона в силу в марте 2023 года Нацбанком будут изданы соответствующие подзаконные нормативные акты 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T09:01+0400
2022-12-24T09:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии одобрил закон "О секьюритизации", регулирующий выпуск коммерческими банками облигаций с ипотечным покрытием. Инициаторами принятия закона являются Национальный банк Грузии и министерство экономики и устойчивого развития страны. Национальный банк начал работу над структурой ипотечных облигаций в 2018 году. В рабочем процессе принимали активное участие эксперты Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, а также проводились активные консультации с коммерческими банками как потенциальными эмитентами. Инвесторами, заинтересованными в ипотечных облигациях, могут быть сами коммерческие банки, а также инвестиционные и пенсионные фонды, решившие инвестировать в целях диверсификации портфеля или по другим причинам. Также коммерческие банки смогут использовать ипотечные облигации в качестве обеспечения денежных операций с Национальным банком. Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, т. е. в марте 2023 года. В целях реализации закона Нацбанком в указанный период будут изданы соответствующие подзаконные нормативные акты. Проекты правовых актов будут публиковаться заблаговременно для консультаций и обратной связи с участниками рынка/заинтересованными сторонами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, кредит
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии, кредит

Когда в Грузии приступят к выпуску ипотечных облигаций

09:01 24.12.2022 (обновлено: 09:11 24.12.2022)
© photo: Sputnik / StringerДом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики
Дом Юстиции в столице Грузии, где расположены также Национальный банк и Министерство энергетики - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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До вступления закона в силу в марте 2023 года Нацбанком будут изданы соответствующие подзаконные нормативные акты
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Парламент Грузии одобрил закон "О секьюритизации", регулирующий выпуск коммерческими банками облигаций с ипотечным покрытием.
Инициаторами принятия закона являются Национальный банк Грузии и министерство экономики и устойчивого развития страны.
Ипотечная облигация — это ценная бумага, выпущенная банком и обеспеченная платежами его клиентов по ипотечным кредитам. Банк выдает клиентам ипотечные кредиты, которые объединяются в общий пул (ипотечное покрытие), после чего права на получение платежей из этого пула структурируются, и под них выпускается ценная бумага. Таким образом, держатель данной бумаги получает доходность, обеспеченную ипотечными платежами. Эта ценная бумага называется ипотечной облигацией, а процесс перепродажи долга в виде ценных бумаг получил название секьюритизация.
Национальный банк начал работу над структурой ипотечных облигаций в 2018 году. В рабочем процессе принимали активное участие эксперты Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации, а также проводились активные консультации с коммерческими банками как потенциальными эмитентами.
"Разработка гарантий защиты владельцев ипотечных облигаций и законодательное определение структурных характеристик продукта значительно укрепит доверие потенциальных инвесторов к этому финансовому инструменту", - говорится в сообщение Нацбанка.
Инвесторами, заинтересованными в ипотечных облигациях, могут быть сами коммерческие банки, а также инвестиционные и пенсионные фонды, решившие инвестировать в целях диверсификации портфеля или по другим причинам. Также коммерческие банки смогут использовать ипотечные облигации в качестве обеспечения денежных операций с Национальным банком.
Закон вступит в силу через три месяца после опубликования, т. е. в марте 2023 года. В целях реализации закона Нацбанком в указанный период будут изданы соответствующие подзаконные нормативные акты. Проекты правовых актов будут публиковаться заблаговременно для консультаций и обратной связи с участниками рынка/заинтересованными сторонами.
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