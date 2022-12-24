https://sputnik-georgia.ru/20221224/novogodnee-zastole-v-gruzii-kak-izmenilis-tseny-za-5-let--273377348.html

Новогоднее застолье в Грузии: как изменились цены за 5 лет

Новогоднее застолье в Грузии: как изменились цены за 5 лет

Новогоднее застолье в Грузии – дело святое, жители страны к нему готовятся очень тщательно, не скупясь, веря, что как Новый год встретишь, так его и проведешь 24.12.2022, Sputnik Грузия

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Новый год по-грузински – это стол, заставленный множеством блюд и деликатесов. Главными среди них являются сациви и гозинаки. Новогодний стол также не обходится и без жареного молочного поросенка, пхали, и, конечно же, знаменитого хачапури.Sputnik Грузия публикует средние цены на топ-5 блюд, которые можно встретить во многих семьях жителей страны: сациви (курица или индейка в ореховом соусе с пряностями); поросенок, которого принято жарить в печи тоне, где обычно пекут хлеб; рулетики из баклажанов с орехами; хачапури по-имеретински и, конечно, гозинаки из грецкого ореха.Однако цены на рынке меняются ежедневно и ближе к Новому году они могут вырасти еще в полтора-два раза.Обменный курс лари США на 24 декабря – 2,6883 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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