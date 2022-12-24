https://sputnik-georgia.ru/20221224/novogodnyaya-derevnya-otkrylas-v-tbilisi-na-ploschadi-orbeliani---foto-273368703.html

Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото

Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото

На площади Орбелиани в центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры праздничной церемонии 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T15:16+0400

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Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.

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