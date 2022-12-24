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Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото
Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото
На площади Орбелиани в центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры праздничной церемонии 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T15:16+0400
2022-12-24T15:16+0400
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Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, фотография, мультимедиа, новый год, новый год, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, фотография, мультимедиа, новый год, новый год, фото
Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото
На площади Орбелиани в центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры праздничной церемонии
Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.
© photo: Sputnik / Stringer Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
© photo: Sputnik / Stringer
На площади состоялось настоящее праздничное шоу
На площади состоялось настоящее праздничное шоу
© photo: Sputnik / Stringer
И куда без известных уже всему городу барабанщиков? Без них не обходится ни один городской праздник
И куда без известных уже всему городу барабанщиков? Без них не обходится ни один городской праздник
© photo: Sputnik / Stringer
Перед собравшимися выступало множество артистов
Перед собравшимися выступало множество артистов
© photo: Sputnik / Stringer
Чтобы принять участие в открытии новогодней деревни, собрались тысячи горожан
Чтобы принять участие в открытии новогодней деревни, собрались тысячи горожан
© photo: Sputnik / Stringer
Сюда прибыл и грузинский Дед Мороз - Товлис бабуа
Сюда прибыл и грузинский Дед Мороз - Товлис бабуа
© photo: Sputnik / Stringer
А в домике Санты поселился Санта Клаус
А в домике Санты поселился Санта Клаус
© photo: Sputnik / Stringer
Санта приветствовал всех детей и дарил им подарки
Санта приветствовал всех детей и дарил им подарки
© photo: Sputnik / Stringer
Новогодние представления на площади Орбелиани продолжались до позднего вечера
Новогодние представления на площади Орбелиани продолжались до позднего вечера
© photo: Sputnik / Stringer
Скоро уже Новый год! До праздника остается меньше недели
Скоро уже Новый год! До праздника остается меньше недели