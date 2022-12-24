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Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото
Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото
На площади Орбелиани в центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры праздничной церемонии 24.12.2022, Sputnik Грузия
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Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, фотография, мультимедиа, новый год, новый год, фото
фотоленты, новости грузии в фотографиях, фотография, мультимедиа, новый год, новый год, фото

Новогодняя деревня открылась в Тбилиси на площади Орбелиани - фото

15:16 24.12.2022
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На площади Орбелиани в центре Тбилиси открылась Новогодняя деревня. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия кадры праздничной церемонии
Детские развлекательные представления, концерты, праздничные шествия сказочных персонажей и другие веселые мероприятия для детей и взрослых будут проходить на площади Орбелиани, в Парке 9 апреля и улице Атонели до 13 января.
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Stringer
Новогодняя деревня открылась на площади Орбелиани
© photo: Sputnik / Stringer

На площади состоялось настоящее праздничное шоу

На площади состоялось настоящее праздничное шоу - Sputnik Грузия
2/10
© photo: Sputnik / Stringer

На площади состоялось настоящее праздничное шоу

© photo: Sputnik / Stringer

И куда без известных уже всему городу барабанщиков? Без них не обходится ни один городской праздник

И куда без известных уже всему городу барабанщиков? Без них не обходится ни один городской праздник - Sputnik Грузия
3/10
© photo: Sputnik / Stringer

И куда без известных уже всему городу барабанщиков? Без них не обходится ни один городской праздник

© photo: Sputnik / Stringer

Перед собравшимися выступало множество артистов

Перед собравшимися выступало множество артистов - Sputnik Грузия
4/10
© photo: Sputnik / Stringer

Перед собравшимися выступало множество артистов

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы принять участие в открытии новогодней деревни, собрались тысячи горожан

Чтобы принять участие в открытии новогодней деревни, собрались тысячи горожан - Sputnik Грузия
5/10
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы принять участие в открытии новогодней деревни, собрались тысячи горожан

© photo: Sputnik / Stringer

Сюда прибыл и грузинский Дед Мороз - Товлис бабуа

Сюда прибыл и грузинский Дед Мороз - Товлис бабуа - Sputnik Грузия
6/10
© photo: Sputnik / Stringer

Сюда прибыл и грузинский Дед Мороз - Товлис бабуа

© photo: Sputnik / Stringer

А в домике Санты поселился Санта Клаус

А в домике Санты поселился Санта Клаус - Sputnik Грузия
7/10
© photo: Sputnik / Stringer

А в домике Санты поселился Санта Клаус

© photo: Sputnik / Stringer

Санта приветствовал всех детей и дарил им подарки

Санта приветствовал всех детей и дарил им подарки - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Stringer

Санта приветствовал всех детей и дарил им подарки

© photo: Sputnik / Stringer

Новогодние представления на площади Орбелиани продолжались до позднего вечера

Новогодние представления на площади Орбелиани продолжались до позднего вечера - Sputnik Грузия
9/10
© photo: Sputnik / Stringer

Новогодние представления на площади Орбелиани продолжались до позднего вечера

© photo: Sputnik / Stringer

Скоро уже Новый год! До праздника остается меньше недели

Скоро уже Новый год! До праздника остается меньше недели - Sputnik Грузия
10/10
© photo: Sputnik / Stringer

Скоро уже Новый год! До праздника остается меньше недели

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