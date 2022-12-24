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Новогодняя деревня в Тбилиси – подробная программа концертов
Новогодняя деревня в Тбилиси – подробная программа концертов
Организаторы обещают устроить праздник как для детей, так и для взрослых 24.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Концерты в новогодней деревне на площади Орбелиани в центре Тбилиси будут проходить каждый вечер с 23 декабря по 13 января. Помимо детских развлечений на площади Орбелиани мероприятия пройдут в саду 9 Апреля и на улице Атонели. На торжественном открытии новогодней деревне на Орбелиани примут участие ведущие Гванца Дараселия и Ачико Сологашвили. Выступят певцы, такие как Лела Цурцумия, Анри Джохадзе, LOUDspeakers, New One, ансамбль "Швидкаца", Георгий Гигашвили и многие другие. Подробная программа: Новогодняя деревня – сцена Атонели Сцена Караван на площади Орбелиани Детские концерты на сцене Атонели Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, тбилиси, концерт, новый год, новый год 2023
грузия, новости, культура, тбилиси, концерт, новый год, новый год 2023

Новогодняя деревня в Тбилиси – подробная программа концертов

19:01 24.12.2022
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
Новогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня - Sputnik Грузия, 1920, 24.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Организаторы обещают устроить праздник как для детей, так и для взрослых
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Концерты в новогодней деревне на площади Орбелиани в центре Тбилиси будут проходить каждый вечер с 23 декабря по 13 января.
Помимо детских развлечений на площади Орбелиани мероприятия пройдут в саду 9 Апреля и на улице Атонели.
На торжественном открытии новогодней деревне на Орбелиани примут участие ведущие Гванца Дараселия и Ачико Сологашвили. Выступят певцы, такие как Лела Цурцумия, Анри Джохадзе, LOUDspeakers, New One, ансамбль "Швидкаца", Георгий Гигашвили и многие другие.

Подробная программа:

Новогодняя деревня – сцена Атонели
23.12.2022 – 19:00
Открытие новогодней деревни
24.12.2022 – 20:00
SALIO
25.12.2022 – 20:00
Концерт 90-х
26.12.2022 – 20:00
Killages
27.12.2022 – 20:00
Зука Хуцишвили и бенд
28.12.2022 – 20:00
"Ара"
29.12.2022 – 20:00
Гамис шоу бенд
30.12.2022 – 20:00
Эрекле Деисадзе и бенд SKAZZ
01.01.2023 – 20:00
Ньютон
02.01.2023 – 20:00
4D Monster Lobsters
03.01.2023 – 20:00
Goofy Land
04.01.2023 – 20:00
Тамада
SvanSikh
05.01.2023 – 20:00
Прани
Регеони
06.01.2023 – 20:00
"В ожидании рождества" – концерт грузинских песен
07.01.2023 – 20:00
Тбилисский Биг-бенд
08.01.2023 – 20:00
Bedford Falls
09.01.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады
10.01.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады
11.01.2023 – 20:00
Концерт этно-музыки
12.01.2023 – 20:00
Бенд Давида Илуридзе
Сопо Геловани и бенд
Сцена Караван на площади Орбелиани
23.12.2021 – 21:30
Дато Эвгенидзе и бенд
24.12.2021 – 21:30
FE PROJECT
25.12.2021 – 21:30
Бека Гочиашвили и бенд
26.12.2022 – 21:30
Нодарико Хуцишвили и бенд
29.12.2022
молодежный хор "Тутарчела" – 16:00
LOUDspeakers – 21:30
02.01.2023 - 21:30
Элене Каландадзе и Эрекле Гецадзе
04.01.2023 – 21:30
Tika Balanchine & New One
06.01.2023 – 22:00
Мишо Урушадзе Dj Set
08.01.2023 – 22:00
Dro Dj Set
09.01.2023 – 21:30
Бенд "Шерекилеби" – репертуар грузинской киномузыки
13.01.2023 – 21:30
Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Като Кварацхелия.
Детские концерты на сцене Атонели
24.12.2021
N STUDIO – 13:00
Тамар Болашвили – 14:30
25.12.2021 – 13:00
Студия Русико Бахтадзе
26.12.2022 – 13:30
Candy Studio
27.12.2022 – 13:30
Bzikebi Studio
28.12.2022
Музей "Эксперименториум" – 13:30
Тамар Болашвили – 14:00
29.12.2022 – 13:30
Меко Студия
30.12.2022 –13:30
Студия "Ана-бана"
01.01.2023 – 13:00
Вокальная академия
02.01.2023 – 13:00
Концерт фольклорных ансамблей Национального дворца
03.01.2023 – 13:30
"Басти-бубу"
04.01.2023
Детская вокальная студия "Чико" – 13:30
Тамар Болашвили – 14:45
05.01.2023 – 13:30
Песенная студия Нукри Капанадзе
06.01.2023 – 13:30
Студия "Teen Club"
07.01.2023 – 13:00
Хор "До-ре-ми"
08.01.2023 – 13:00
Студия "Велосипед" – представление жирафа Жозе
09.01.2023 – 13:30
Nia Studio
10.01.2023 – 13:30
Тбилисский кукольный театр
11.01.2023 – 13:30
"Studio 1, 2, 3"
12.01.2023 – 13:00
Все участники проекта "Ранина"
13.01.2023 – 13:00
Концерт вокальных коллективов и классической музыки Национального Дворца.
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