Новогодняя деревня в Тбилиси – подробная программа концертов
© photo: Sputnik / StringerНовогодняя иллюминация и украшения. Празднично украшенный парк Деда Эна и новогодняя деревня
© photo: Sputnik / Stringer
Организаторы обещают устроить праздник как для детей, так и для взрослых
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Концерты в новогодней деревне на площади Орбелиани в центре Тбилиси будут проходить каждый вечер с 23 декабря по 13 января.
Помимо детских развлечений на площади Орбелиани мероприятия пройдут в саду 9 Апреля и на улице Атонели.
На торжественном открытии новогодней деревне на Орбелиани примут участие ведущие Гванца Дараселия и Ачико Сологашвили. Выступят певцы, такие как Лела Цурцумия, Анри Джохадзе, LOUDspeakers, New One, ансамбль "Швидкаца", Георгий Гигашвили и многие другие.
Подробная программа:
Новогодняя деревня – сцена Атонели
23.12.2022 – 19:00
Открытие новогодней деревни
Открытие новогодней деревни
24.12.2022 – 20:00
SALIO
SALIO
25.12.2022 – 20:00
Концерт 90-х
Концерт 90-х
26.12.2022 – 20:00
Killages
Killages
27.12.2022 – 20:00
Зука Хуцишвили и бенд
Зука Хуцишвили и бенд
28.12.2022 – 20:00
"Ара"
"Ара"
29.12.2022 – 20:00
Гамис шоу бенд
Гамис шоу бенд
30.12.2022 – 20:00
Эрекле Деисадзе и бенд SKAZZ
Эрекле Деисадзе и бенд SKAZZ
01.01.2023 – 20:00
Ньютон
Ньютон
02.01.2023 – 20:00
4D Monster Lobsters
4D Monster Lobsters
03.01.2023 – 20:00
Goofy Land
Goofy Land
04.01.2023 – 20:00
Тамада
SvanSikh
Тамада
SvanSikh
05.01.2023 – 20:00
Прани
Регеони
Прани
Регеони
06.01.2023 – 20:00
"В ожидании рождества" – концерт грузинских песен
"В ожидании рождества" – концерт грузинских песен
07.01.2023 – 20:00
Тбилисский Биг-бенд
Тбилисский Биг-бенд
08.01.2023 – 20:00
Bedford Falls
Bedford Falls
09.01.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады
Звезды грузинской эстрады
10.01.2023 – 20:00
Звезды грузинской эстрады
Звезды грузинской эстрады
11.01.2023 – 20:00
Концерт этно-музыки
Концерт этно-музыки
12.01.2023 – 20:00
Бенд Давида Илуридзе
Сопо Геловани и бенд
Бенд Давида Илуридзе
Сопо Геловани и бенд
Сцена Караван на площади Орбелиани
23.12.2021 – 21:30
Дато Эвгенидзе и бенд
Дато Эвгенидзе и бенд
24.12.2021 – 21:30
FE PROJECT
FE PROJECT
25.12.2021 – 21:30
Бека Гочиашвили и бенд
Бека Гочиашвили и бенд
26.12.2022 – 21:30
Нодарико Хуцишвили и бенд
Нодарико Хуцишвили и бенд
29.12.2022
молодежный хор "Тутарчела" – 16:00
LOUDspeakers – 21:30
молодежный хор "Тутарчела" – 16:00
LOUDspeakers – 21:30
02.01.2023 - 21:30
Элене Каландадзе и Эрекле Гецадзе
Элене Каландадзе и Эрекле Гецадзе
04.01.2023 – 21:30
Tika Balanchine & New One
Tika Balanchine & New One
06.01.2023 – 22:00
Мишо Урушадзе Dj Set
Мишо Урушадзе Dj Set
08.01.2023 – 22:00
Dro Dj Set
Dro Dj Set
09.01.2023 – 21:30
Бенд "Шерекилеби" – репертуар грузинской киномузыки
Бенд "Шерекилеби" – репертуар грузинской киномузыки
13.01.2023 – 21:30
Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Като Кварацхелия.
Георгий Гигашвили, Нини Нуцубидзе, Като Кварацхелия.
Детские концерты на сцене Атонели
24.12.2021
N STUDIO – 13:00
Тамар Болашвили – 14:30
N STUDIO – 13:00
Тамар Болашвили – 14:30
25.12.2021 – 13:00
Студия Русико Бахтадзе
Студия Русико Бахтадзе
26.12.2022 – 13:30
Candy Studio
Candy Studio
27.12.2022 – 13:30
Bzikebi Studio
Bzikebi Studio
28.12.2022
Музей "Эксперименториум" – 13:30
Тамар Болашвили – 14:00
Музей "Эксперименториум" – 13:30
Тамар Болашвили – 14:00
29.12.2022 – 13:30
Меко Студия
Меко Студия
30.12.2022 –13:30
Студия "Ана-бана"
Студия "Ана-бана"
01.01.2023 – 13:00
Вокальная академия
Вокальная академия
02.01.2023 – 13:00
Концерт фольклорных ансамблей Национального дворца
Концерт фольклорных ансамблей Национального дворца
03.01.2023 – 13:30
"Басти-бубу"
"Басти-бубу"
04.01.2023
Детская вокальная студия "Чико" – 13:30
Тамар Болашвили – 14:45
Детская вокальная студия "Чико" – 13:30
Тамар Болашвили – 14:45
05.01.2023 – 13:30
Песенная студия Нукри Капанадзе
Песенная студия Нукри Капанадзе
06.01.2023 – 13:30
Студия "Teen Club"
Студия "Teen Club"
07.01.2023 – 13:00
Хор "До-ре-ми"
Хор "До-ре-ми"
08.01.2023 – 13:00
Студия "Велосипед" – представление жирафа Жозе
Студия "Велосипед" – представление жирафа Жозе
09.01.2023 – 13:30
Nia Studio
Nia Studio
10.01.2023 – 13:30
Тбилисский кукольный театр
Тбилисский кукольный театр
11.01.2023 – 13:30
"Studio 1, 2, 3"
"Studio 1, 2, 3"
12.01.2023 – 13:00
Все участники проекта "Ранина"
Все участники проекта "Ранина"
13.01.2023 – 13:00
Концерт вокальных коллективов и классической музыки Национального Дворца.
Концерт вокальных коллективов и классической музыки Национального Дворца.