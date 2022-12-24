https://sputnik-georgia.ru/20221224/novogodnyaya-derevnya-v-tbilisi--podrobnaya-programma-kontsertov-273309741.html

Новогодняя деревня в Тбилиси – подробная программа концертов

Новогодняя деревня в Тбилиси – подробная программа концертов

Организаторы обещают устроить праздник как для детей, так и для взрослых 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T19:01+0400

2022-12-24T19:01+0400

2022-12-24T19:01+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

концерт

новый год

новый год 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263577601_0:127:3079:1858_1920x0_80_0_0_cb1830b81383cd9babf313e427d98ceb.jpg

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Концерты в новогодней деревне на площади Орбелиани в центре Тбилиси будут проходить каждый вечер с 23 декабря по 13 января. Помимо детских развлечений на площади Орбелиани мероприятия пройдут в саду 9 Апреля и на улице Атонели. На торжественном открытии новогодней деревне на Орбелиани примут участие ведущие Гванца Дараселия и Ачико Сологашвили. Выступят певцы, такие как Лела Цурцумия, Анри Джохадзе, LOUDspeakers, New One, ансамбль "Швидкаца", Георгий Гигашвили и многие другие. Подробная программа: Новогодняя деревня – сцена Атонели Сцена Караван на площади Орбелиани Детские концерты на сцене Атонели Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси, концерт, новый год, новый год 2023