https://sputnik-georgia.ru/20221224/traditsii-katolicheskogo-rozhdestva-2022-obychai-i-primety-prazdnika-273352152.html

Традиции католического Рождества 2022: обычаи и приметы праздника

Традиции католического Рождества 2022: обычаи и приметы праздника

Рождество Христово западные христиане празднуют 25 декабря – более чем в 100 странах мира праздник считается государственным 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T14:31+0400

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справки

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Католическое Рождество празднуют также протестанты всех конфессий и некоторые православные общины. Как отмечают Рождество, а также о традициях, обычаях и приметах католического праздника, читайте в Sputnik Грузия. Традиции католического РождестваТрадиции празднования католического Рождества состоят из определенных ритуалов. Один из них – Адвент или период покаяния, который начинается за месяц до праздника. В этот период, по обычаю, духовенство надевает одежды фиолетового цвета, а верующие исповедуются, чтобы участвовать в Рождественских богослужениях с чистым сердцем и принимают причастие. В храмах в период Адвента у алтарей устанавливают венок с четырьмя свечами, и зажигают по одной в каждое воскресенье. Зеленый цвет венка, как и ветки рождественской елки, – символ надежды, а его круглая форма – вечности. На католическое Рождество по традиции проводят три богослужения – в полночь, на рассвете и днем. Праздновать Рождество Христово начинают с восходом первой звезды, возвестившей о рождении Сына Божьего всему миру. По традиции католическое Рождество празднуют до праздника Крещения Господня – католики отмечают его в первое воскресенье за Богоявлением (6 января). На время празднования духовенство проводит богослужение в одеянии белого праздничного цвета. Рождественский обычай развешивать на каминах большие носки, чтобы в них умещалось как можно больше подарков, связан со святым Николаем – прототипом Санта Клауса. По легенде, святой Николай всякий раз, когда проходил мимо домов бедняков, бросал в дымоходы небольшие мешочки с монетами, которые попадали прямо в детские носочки, развешенные на просушку. Обычаи и приметы Обычай украшать елку имеет древние корни. В те далекие времена на зеленую красавицу водружали свечи, пытаясь воссоздать свет Вифлеемской звезды, освещающей путь волхвам. Спустя время украшать елку стали детскими поделками, конфетами и яблоками. А сегодня их заменили разнообразные игрушки, гирлянды и сверкающая мишура. Разные приметы связаны с еще одним рождественским растением – вечнозеленой омелой. По приметам в Скандинавии омела олицетворяет мир и добро, а в других странах оберегает дом от молнии и всякой нечисти. Но самый романтический обычай сохранился у англичан – целоваться в католическое Рождество, оказавшись под веткой этого растения. В Чехии по традиции всей семьей гадают на яблоках. По приметам наступающий год будет счастливым, если, разрезав поперек плод, вы увидите из косточек правильную звездочку. В Австрии, по обычаю, на елку вешают украшения, сделанные из шоколада и мармелада. Хорошая примета садиться за праздничный стол всей семьей, нарядившись в праздничную одежду. При этом двери оставляют открытыми для друзей и знакомых, которые захотят присоединиться к праздничной трапезе. Испанцы в рождественскую ночь проводят народные гулянья – перед самым началом мессы люди собираются у входа в храм, берутся за руки, танцуют и поют. Рождественское застолье Рождество – главный семейный праздник для католиков. За рождественским столом по традиции собирается вся семья. В Рождество на праздничный стол по традиции подают особые блюда – для каждой страны свои. Во Франции основное блюдо на Рождество – индейка, запеченная в белом вине. В Англии индейку запекают в духовке под соусом из крыжовника, а в США – только под клюквенным соусом. На Рождество в Дании, по обычаю, едят утку или гуся, фаршированного яблоками, а в Германии – жаренного гуся. В Греции на Рождество, по обычаю, подают индейку в вине, а в Ирландии – индейку или окорок. Утку по-пекински, по обычаю, подают на Рождество христиане-католики в Китае. А вот в Венгрии, Австрии и многих балканских странах птицу в праздник не подают – это плохая примета. Счастье может улететь. В скандинавских странах в Рождество едят кровяную колбасу и копченное мясо. В некоторых областях Норвегии главным блюдом на Рождество является рыба, а некоторые семьи предпочитают индейку. Рыбу и морепродукты в Рождество предпочитают итальянцы, а португальцы едят блюдо из сушеной соленой трески – баккалао. В Испании на Рождество, по обычаю, подают молочного поросенка, зажаренного на вертеле. В Бельгии по традиции едят телячью колбасу с трюфелями. В Голландии – оленину, кролика или дичь, в Люксембурге – кровяную колбасу. Чехи на рождественский стол обязательно подают рыбу. В Рождественскую ночь по давней католической традиции некоторые семьи за свой стол приглашают одиноких стариков и бедных людей. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки