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Убийство в Тбилиси раскрыто – подозреваемый объявлен в розыск
Убийство в Тбилиси раскрыто – подозреваемый объявлен в розыск
Мужчине уже предъявили обвинение в умышленном убийстве заочно 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T23:04+0400
2022-12-24T23:04+0400
2022-12-24T23:09+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузинским полицейским удалось за сутки раскрыть убийство на улице Джава в районе Надзаладеви на окраине Тбилиси, подозреваемый объявлен в розыск. Следствие установило, что в прошлом судимый за различные преступления мужчина из-за конфликта выстрелил в 46-летнего мужчину прямо на улице. Раненный скончался на месте. Мужчине уже предъявили обвинение в умышленном убийстве заочно и объявили в розыск. МВД Грузии отмечает, что личность стрелявшего была установлена через несколько минут после произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство, преступность в грузии
Убийство в Тбилиси раскрыто – подозреваемый объявлен в розыск
23:04 24.12.2022 (обновлено: 23:09 24.12.2022)
Мужчине уже предъявили обвинение в умышленном убийстве заочно
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузинским полицейским удалось за сутки раскрыть убийство на улице Джава в районе Надзаладеви на окраине Тбилиси, подозреваемый объявлен в розыск.
Следствие установило, что в прошлом судимый за различные преступления мужчина из-за конфликта выстрелил в 46-летнего мужчину прямо на улице. Раненный скончался на месте.
Мужчине уже предъявили обвинение в умышленном убийстве заочно и объявили в розыск.
МВД Грузии отмечает, что личность стрелявшего была установлена через несколько минут после произошедшего.