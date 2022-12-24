https://sputnik-georgia.ru/20221224/ubiystvo-v-tbilisi-raskryto---podozrevaemyy-obyavlen-v-rozysk-273377485.html

Убийство в Тбилиси раскрыто – подозреваемый объявлен в розыск

Убийство в Тбилиси раскрыто – подозреваемый объявлен в розыск

Мужчине уже предъявили обвинение в умышленном убийстве заочно 24.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-24T23:04+0400

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Грузинским полицейским удалось за сутки раскрыть убийство на улице Джава в районе Надзаладеви на окраине Тбилиси, подозреваемый объявлен в розыск. Следствие установило, что в прошлом судимый за различные преступления мужчина из-за конфликта выстрелил в 46-летнего мужчину прямо на улице. Раненный скончался на месте. Мужчине уже предъявили обвинение в умышленном убийстве заочно и объявили в розыск. МВД Грузии отмечает, что личность стрелявшего была установлена через несколько минут после произошедшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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