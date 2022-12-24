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В Грузии создана еще одна охраняемая территория
В Грузии создана еще одна охраняемая территория
Общая площадь ландшафта составляет 4 294 гектара земли 24.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-24T16:31+0400
2022-12-24T16:31+0400
2022-12-24T16:31+0400
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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Грузии появилась еще одна охраняемая территория – охраняемый ландшафт Мачахела, который находится в Хелвачаурском районе (Аджария) на западе страны. Общая площадь ландшафта составляет 4 294 гектара земли. Охраняемый ландшафт поможет сохранить традиционные виды сельскохозяйственной деятельности, осуществить туристические активности, что положительно отразится на социально-экономическом положении населения, передает телекомпания "Имеди".Процесс создания новой охраняемой территории проходил при сотрудничестве правительства Аджарии, Хелвачаурского муниципалитета, местного населения ущелья Мачахела, министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а также Программы развития ООН (UNDP). В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея. Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии. На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, аджария, казбеги, программа развития оон (undp)
грузия, новости, туризм, аджария, казбеги, программа развития оон (undp)
В Грузии создана еще одна охраняемая территория
Общая площадь ландшафта составляет 4 294 гектара земли
ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Грузии появилась еще одна охраняемая территория – охраняемый ландшафт Мачахела, который находится в Хелвачаурском районе (Аджария) на западе страны.
Общая площадь ландшафта составляет 4 294 гектара земли. Охраняемый ландшафт поможет сохранить традиционные виды сельскохозяйственной деятельности, осуществить туристические активности, что положительно отразится на социально-экономическом положении населения, передает телекомпания "Имеди
".
Процесс создания новой охраняемой территории проходил при сотрудничестве правительства Аджарии, Хелвачаурского муниципалитета, местного населения ущелья Мачахела, министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии, а также Программы развития ООН (UNDP).
В Грузии 87 охраняемых территорий, их ежегодно посещают сотни тысяч визитеров. Самыми популярными считаются Национальный парк Казбеги, Мартвильский каньон и пещеры Прометея.
Фауна Грузии представлена более 100 видами млекопитающих, 330 видами птиц и 160 видами рыб. На охраняемых территориях водится 90 видов редких и находящихся на грани исчезновения животных, составляющих 67% видов животных, занесенных "Красный список" Грузии.
На сегодняшний день в Грузии 11 Национальных парков.