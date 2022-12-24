https://sputnik-georgia.ru/20221224/v-gruzii-vyyavili-nezakonnye-lesopilki--273343835.html

В Грузии выявили незаконные лесопилки

В Грузии выявили незаконные лесопилки

Власти Грузии продолжают бороться с незаконной вырубкой лесов 24.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. Сотрудники департамента по надзору защиты окружающей среды Грузии выявили факты незаконной вырубки леса в регионе Шида Картли.Так, специалисты обнаружили 16 единиц соснового бревна в районе Хашури, а в селе Мицоби – незаконную ленточную лесопилку во дворе частного дома, передает телекомпания "Рустави 2". Факты содержат признаки уголовного преступления, материалы дела направлены в соответствующее ведомство.Вырубка лесов в ГрузииВ конце июля 2018 года власти Грузии анонсировали начало бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, отметив, что будут непримиримы к людям, которые вырубают леса или покрывают это.Для решения проблемы незаконной вырубки лесов организованная заготовка древесины происходит только в "деловых дворах" – 26 таких объектов для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида Картли.Соответственно, постепенно будут запрещены так называемые "социальные вырубки", когда жители регионов могли получить лицензию на вырубку с целью обогрева или обеспечения других социально-бытовых нужд."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая проводится интенсивно после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране, и выводят лесопользование на совершенно новый уровень.Лесной фонд в Грузии занимает территорию в 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона гектаров покрыто лесами, составляющими 40% общей территории страны (6,97 миллиона гектаров).Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, господствуют широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской, черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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