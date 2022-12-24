https://sputnik-georgia.ru/20221224/v-kakheti-otremontirovali-do-60-kilometrov-avtomobilnykh-dorog-273363985.html

В Кахети отремонтировали до 60 километров автомобильных дорог

В Кахети отремонтировали до 60 километров автомобильных дорог

В текущем году велись ремонт и строительство дорог местного значения – всего 26 проектов общей стоимостью 140 миллионов лари, из них восемь проектов завершены 24.12.2022, Sputnik Грузия

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грузия

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кахети

строительство дороги

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В 2022 году в регионе Кахети отремонтированы до 60 километров автомобильных дорог, один мост, а также реализован берегоукрепительный проект, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии. По информации ведомства, в текущем году в регионе, помимо строительства магистральных дорог, велась работа над 26 проектами общей стоимостью 140 миллионов лари, из них восемь проектов завершены. В рамках указанных проектов отремонтированы 26-километровый участок дороги Гумбати-Хирса-Энамта-Самтацкаро-Сабатло, соединительная дорога Тианети-Ахмета, 11-километровый участок дороги Тианети-Ахмета-Кварели-Нинигори, участок до 12 километров соединительной дороги Земо Ходашени - Алаверди, а также реализован проект повышения безопасности дорожного движения Пшавели-Абано-Омало и другие. Также, по информации департамента, активно ведутся периодические ремонтные работы на 18-километровом участке (36-54 км) автодороги Тбилиси-Бакурцихе-Лагодехи. В рамках проекта проводится обновление существующего дорожного покрытия, установка соответствующих дорожных знаков и дорожных принадлежностей. Работы планируется завершить до конца текущего года, в результате чего будут обеспечены условия для беспрепятственного и комфортного движения автотранспорта. Проект финансируется из государственного бюджета, его приблизительная стоимость 77,6 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, кахети, строительство дороги, департамент автомобильных дорог