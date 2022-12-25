https://sputnik-georgia.ru/20221225/chto-budet-v-2023-godu-prognoz-ot-nostradamusa-273387194.html

Что будет в 2023 году? Прогноз от Нострадамуса

Что будет в 2023 году? Прогноз от Нострадамуса

Мишель де Нотрдам предсказал немало событий, которые сбылись на самом деле. В их числе детальная смерть Генриха II, Великий пожар в Лондоне в 1666 году и... 25.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. В юности французский предсказатель Нострадамус работал врачом и искал лекарство от чумы. Но позже, охладев к медицине, француз решил посвятить себя астрономии, алхимии и изучению будущего. Первый альманах с помесячными предсказаниями Нострадамуса вышел в 1550 году. Позже такие собрания издавались ежегодно до самой смерти провидца, сообщает "Рамблер".Многие люди, отрицающие ясновидящих, скептически относятся к Нострадамусу и его пророчествам. Но факты говорят сами за себя: Мишель де Нотрдам (настоящее имя Нострадамуса) предсказал немало событий, которые сбылись на самом деле. В их числе детальная смерть Генриха II, Великий пожар в Лондоне в 1666 году, пришествие Гитлера, ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки, а также убийство Джона Ф. Кеннеди.После себя Нострадамус оставил много четверостиший, но простому обывателю сложно понять, какие из них к какому году относятся. С этим решил разобраться Марио Ридинг, автор книги "Нострадамус: Полные пророчества о будущем". Ридинг в этой книге пронумеровал каждое четверостишие, отнес его к конкретному году и дал свое толкование.Дословно в переводе на русский язык катрен с предсказаниями событий 2023 года звучит так:"Два соперника объединятся,Когда большинство других объединятся с Марсом,Африканский лидер дрожит в страхе,Двойной союз (союз двух) разделен флотом".Далее Ридинг дает пояснение, как простым языком можно интерпретировать эти слова.В катрене говорится о том, что в 2023 году две великие силы объединятся для того, чтобы бороться с глобальным увеличением внутренних военных конфликтов. Этот союз интересен. Не в последнюю очередь тем, что работает практически вопреки самому себе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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