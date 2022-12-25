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Из-за зимнего шторма в США погибло 27 человек
Из-за зимнего шторма в США погибло 27 человек
Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T14:06+0400
2022-12-25T14:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. По меньшей мере 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC.Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.По данным NBC, четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Огайо. Дорожный патруль штата, отмечает телеканал, подтвердил, что причиной аварии стали сложные погодные условия.По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.Зимний шторм в США привел к рекордному сокращению добычи природного газа в этой стране, передает агентство Блумберг.Как отмечает агентство, в пятницу из-за снежной бури добыча газа в США сократилась более чем на 280 миллионов кубометров или примерно на 10%, по сравнению с четвергом. По данным агентства, это самый большой спад добычи за день за более чем десятилетие.По данным агентства, при этом внутренний спрос на газ вырос до самых высоких значений с начала 2019 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, новости, происшествия, сша, шторм
в мире, новости, происшествия, сша, шторм
Из-за зимнего шторма в США погибло 27 человек
Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. По меньшей мере 27 человек погибли в США из-за зимнего шторма, который обрушился на большую часть страны, передает телеканал NBC.
Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.
По данным NBC, четыре новых случая смерти произошли в результате ДТП с участием трех автомобилей в штате Огайо. Дорожный патруль штата, отмечает телеканал, подтвердил, что причиной аварии стали сложные погодные условия.
"Четыре человека погибли в аварии в Огайо, в результате чего общее число смертей, связанных с погодными условиями во время зимнего шторма, достигло по меньшей мере 27", - сообщает телеканал.
По данным мониторингового интернет-ресурса poweroutage.us, без электричества остаются около 182,4 тысячи абонентов, причем на пике число обесточенных потребителей достигало 1,6 миллиона.
Зимний шторм в США привел к рекордному сокращению добычи природного газа в этой стране, передает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, в пятницу из-за снежной бури добыча газа в США сократилась более чем на 280 миллионов кубометров или примерно на 10%, по сравнению с четвергом. По данным агентства, это самый большой спад добычи за день за более чем десятилетие.
По данным агентства, при этом внутренний спрос на газ вырос до самых высоких значений с начала 2019 года.