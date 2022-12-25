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Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика
Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика
Наибольший размер средней номинальной зарплаты в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 895 лари 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T23:03+0400
2022-12-25T23:03+0400
2022-12-25T23:23+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата нанятых работников в Грузии в третьем квартале 2022 года составила 1 595 лари, что на 16,%% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2022 года составила 1 714,2 лари, что на 17,8% выше аналогичного показателя прошлого года.Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в первом квартале 2022 года выросла на 13,1% и составила 1 380,3 лариПо данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в третьем квартале 2022 года составила 1 895 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (857,5 лари).По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в III квартале 2022 года:При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2022 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 1 904,8 лари, тогда как женщин – 1 265,6 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, новости, экономика, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика
23:03 25.12.2022 (обновлено: 23:23 25.12.2022)
Наибольший размер средней номинальной зарплаты в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 895 лари
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата нанятых работников в Грузии в третьем квартале 2022 года составила 1 595 лари, что на 16,%% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2022 года составила 1 714,2 лари, что на 17,8% выше аналогичного показателя прошлого года.
Согласно данным "Сакстата"
, средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в первом квартале 2022 года выросла на 13,1% и составила 1 380,3 лари
По данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в третьем квартале 2022 года составила 1 895 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (857,5 лари).
По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в III квартале 2022 года:
Информация и коммуникации – 3 330,4 лари (годовой рост 58,1%)
Финансовая и страховая деятельность – 2 474,7 лари (+10,7%)
Строительство – 2 304,9 лари (+15,1%)
Научная и техническая деятельность – 2 229,1 лари (+11,3%).
При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2022 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 1 904,8 лари, тогда как женщин – 1 265,6 лари.