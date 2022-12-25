https://sputnik-georgia.ru/20221225/kak-izmenilis-zarplaty-v-gruzii-novaya-statistika-273388461.html

Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика

Как изменились зарплаты в Грузии: новая статистика

Наибольший размер средней номинальной зарплаты в Тбилиси, где она в первом квартале 2022 года составила 1 895 лари 25.12.2022, Sputnik Грузия

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Средняя номинальная месячная зарплата нанятых работников в Грузии в третьем квартале 2022 года составила 1 595 лари, что на 16,%% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".В бизнес-секторе средняя номинальная зарплата за июль-сентябрь 2022 года составила 1 714,2 лари, что на 17,8% выше аналогичного показателя прошлого года.Согласно данным "Сакстата", средняя номинальная зарплата в некоммерческом и финансовом секторе по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в первом квартале 2022 года выросла на 13,1% и составила 1 380,3 лариПо данным "Сакстата", наибольший размер средней номинальной зарплаты фиксируется в Тбилиси, где она в третьем квартале 2022 года составила 1 895 лари, а наименьший – в региона Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (857,5 лари).По видам деятельности самая высокая среднемесячная зарплата в III квартале 2022 года:При этом зарплаты женщин и мужчин в Грузии продолжают отличаться. В третьем квартале 2022 года средняя номинальная заработная плата мужчин составляла 1 904,8 лари, тогда как женщин – 1 265,6 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, зарплата, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"