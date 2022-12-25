https://sputnik-georgia.ru/20221225/katoliki-gruzii-otmetili-rozhdestvo-kak-proshla-prazdnichnaya-sluzhba-v-tbilisi---foto-273393325.html

Католики Грузии отметили Рождество: как прошла праздничная служба в Тбилиси - фото

Католики Грузии отметили Рождество: как прошла праздничная служба в Тбилиси - фото

В Грузии верующие католики отметили Рождество Христово в ночь на 25 декабря. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как праздничная служба проходила в... 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T17:00+0400

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2022-12-26T01:51+0400

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Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря

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