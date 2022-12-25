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Католики Грузии отметили Рождество: как прошла праздничная служба в Тбилиси - фото
Католики Грузии отметили Рождество: как прошла праздничная служба в Тбилиси - фото
В Грузии верующие католики отметили Рождество Христово в ночь на 25 декабря. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как праздничная служба проходила в... 25.12.2022, Sputnik Грузия
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Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря
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фотография, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, рождество, рождество, рождество христово, фото
фотография, новости в фотографиях, фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, рождество, рождество, рождество христово, фото

Католики Грузии отметили Рождество: как прошла праздничная служба в Тбилиси - фото

17:00 25.12.2022 (обновлено: 01:51 26.12.2022)
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В Грузии верующие католики отметили Рождество Христово в ночь на 25 декабря. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как праздничная служба проходила в католической церкви Святых Петра и Павла в центре Тбилиси
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря
© photo: Sputnik / Stringer

Католики Грузии отмечают Рождество в церкви Святых Петра и Павла в центре столицы страны

Католики Грузии отмечают Рождество в церкви Святых Петра и Павла в центре столицы страны - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Католики Грузии отмечают Рождество в церкви Святых Петра и Павла в центре столицы страны

© photo: Sputnik / Stringer

В католической церкви имени Святых Петра собрались сотни людей

В католической церкви имени Святых Петра собрались сотни людей - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

В католической церкви имени Святых Петра собрались сотни людей

© photo: Sputnik / Stringer

Мест для всех на скамьях не хватало, и люди стояли в проходах

Мест для всех на скамьях не хватало, и люди стояли в проходах - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Мест для всех на скамьях не хватало, и люди стояли в проходах

© photo: Sputnik / Stringer

Служба длилась вечером 24 декабря в канун Рождества полтора часа на латыни и английском языке

Служба длилась вечером 24 декабря в канун Рождества полтора часа на латыни и английском языке - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Служба длилась вечером 24 декабря в канун Рождества полтора часа на латыни и английском языке

© photo: Sputnik / Stringer

Позже началась служба и на грузинском языке

Позже началась служба и на грузинском языке - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Позже началась служба и на грузинском языке

© photo: Sputnik / Stringer

В праздничном богослужении участвовало много молодежи

В праздничном богослужении участвовало много молодежи - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

В праздничном богослужении участвовало много молодежи

© photo: Sputnik / Stringer

Среди собравшихся были люди разных национальностей и из разных стран

Среди собравшихся были люди разных национальностей и из разных стран - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Среди собравшихся были люди разных национальностей и из разных стран

© photo: Sputnik / Stringer

Праздничное богослужение сопровождалось красивым пением церковного хора

Праздничное богослужение сопровождалось красивым пением церковного хора - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздничное богослужение сопровождалось красивым пением церковного хора

© photo: Sputnik / Stringer

Рождество Христово – один из главных христианских праздников

Рождество Христово – один из главных христианских праздников - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Рождество Христово – один из главных христианских праздников

© photo: Sputnik / Stringer

Римско-католическая церковь традиционно отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря

Римско-католическая церковь традиционно отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Римско-католическая церковь традиционно отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря

© photo: Sputnik / Stringer

Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году

Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Формально решение о дате празднования Рождества Христова 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году

© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который до 2800 года будет совпадать с григорианским

Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который до 2800 года будет совпадать с григорианским - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабря празднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который до 2800 года будет совпадать с григорианским

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