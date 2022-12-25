Католики Грузии отметили Рождество: как прошла праздничная служба в Тбилиси - фото

Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря
В Грузии верующие католики отметили Рождество Христово в ночь на 25 декабря. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как праздничная служба проходила в католической церкви Святых Петра и Павла в центре Тбилиси
Рождество Христово – один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) Иисуса Христа. Римско-католическая церковь отмечает Рождество по григорианскому календарю – в ночь с 24 на 25 декабря
Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабряпразднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который до 2800 года будет совпадать с григорианским
Вместе с католиками Рождество в ночь на 25 декабряпразднуют протестанты: лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, пользующихся новоюлианским календарем, который до 2800 года будет совпадать с григорианским