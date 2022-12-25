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Католики в Грузии отметили Рождество Христово - видео

Католики в Грузии отметили Рождество Христово - видео

В ночь с 24 на 25 декабря католики всего мира отмечали Рождество Христово. Смотрите, как проходила праздничная служба в тбилисской католической церкви имени... 25.12.2022, Sputnik Грузия

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В католической церкви имени Святых Петра и Павла в центре Тбилиси собрались сотни людей. Мест для всех на скамьях не хватало, и люди стояли в проходах. Служба длилась вечером 24 декабря в канун Рождества полтора часа на латыни и английском языке. Позже началась служба и на грузинском языке. В праздничном богослужении участвовало много молодежи, среди собравшихся были люди разных национальностей и из разных стран.

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