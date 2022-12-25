https://sputnik-georgia.ru/20221225/levan-kobiashvili-primet-uchastie-v-vyborakh-ispolkoma-uefa-273387016.html

Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА

Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА

Члены Исполнительного комитета УЕФА избираются на Конгрессе УЕФА сроком на 4 года. Конгресс УЕФА 2023 года пройдет 5 апреля в Лиссабоне 25.12.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Федерации Футбола Грузии Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА в 2023 году, сообщает пресс-служба ФФГ. Генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири заявил об этом после окончания годового итогового заседания исполнительного комитета. По его словам, грузинская сторона сделает все, чтобы впервые в истории грузин стал членом исполкома УЕФА. Члены Исполнительного комитета УЕФА избираются на Конгрессе УЕФА сроком на 4 года. Конгресс УЕФА 2023 года пройдет 5 апреля в Лиссабоне. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) Леван Кобиашвили возглавляет ФФГ с 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, уефа, ффг, футбол