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Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА
Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА
Члены Исполнительного комитета УЕФА избираются на Конгрессе УЕФА сроком на 4 года. Конгресс УЕФА 2023 года пройдет 5 апреля в Лиссабоне 25.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Федерации Футбола Грузии Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА в 2023 году, сообщает пресс-служба ФФГ. Генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири заявил об этом после окончания годового итогового заседания исполнительного комитета. По его словам, грузинская сторона сделает все, чтобы впервые в истории грузин стал членом исполкома УЕФА. Члены Исполнительного комитета УЕФА избираются на Конгрессе УЕФА сроком на 4 года. Конгресс УЕФА 2023 года пройдет 5 апреля в Лиссабоне. Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) Леван Кобиашвили возглавляет ФФГ с 2015 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, уефа, ффг, футбол
Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА
20:16 25.12.2022 (обновлено: 20:19 25.12.2022)
Члены Исполнительного комитета УЕФА избираются на Конгрессе УЕФА сроком на 4 года. Конгресс УЕФА 2023 года пройдет 5 апреля в Лиссабоне
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Президент Федерации Футбола Грузии Леван Кобиашвили примет участие в выборах исполкома УЕФА в 2023 году, сообщает пресс-служба ФФГ.
Генеральный секретарь ФФГ Давид Муджири заявил об этом после окончания годового итогового заседания исполнительного комитета.
"Впервые в истории Федерации футбола мы решили выдвинуть президента ФФГ Левана Кобиашвили в состав Исполнительного комитета УЕФА. Мы уже проинформировали об этом руководящий орган европейского футбола. Мы официально представим кандидатуру Левана Кобиашвили в сроки, установленные УЕФА", - рассказал Муджири.
По его словам, грузинская сторона сделает все, чтобы впервые в истории грузин стал членом исполкома УЕФА.
Члены Исполнительного комитета УЕФА избираются на Конгрессе УЕФА сроком на 4 года. Конгресс УЕФА 2023 года пройдет 5 апреля в Лиссабоне.
Бывший капитан сборной Грузии (100 матчей в сборной) Леван Кобиашвили возглавляет ФФГ с 2015 года.