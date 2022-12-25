https://sputnik-georgia.ru/20221225/mvd-zaderzhalo-obvinyaemogo-v-dvukh-ubiystvakh-inostrantsa-273381213.html
МВД задержало обвиняемого в двух убийствах иностранца
МВД задержало обвиняемого в двух убийствах иностранца
По версии следствия, чтобы замести следы, задержанный закопал тела убитых недалеко от места происшествия и скрылся 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T12:32+0400
2022-12-25T12:32+0400
2022-12-25T12:32+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Полиция задержала гражданина иностранного государства по обвинению в умышленном убийстве двух человек, совершенном при отягчающих обстоятельствах, сообщает МВД Грузии. Следствие установило, что 19 декабря этого года в Тбилиси на почве финансового спора задержанный нанес смертельные ранения мужчине и женщине холодным оружием и тупым предметом. Чтобы замести следы, обвиняемый закопал тела погибших недалеко от места происшествия и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных и следственных действий вскоре установили личность лица, совершившего преступление, и задержали его в Тбилиси. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии, убийство
грузия, новости, происшествия, тбилиси, мвд грузии, убийство
МВД задержало обвиняемого в двух убийствах иностранца
По версии следствия, чтобы замести следы, задержанный закопал тела убитых недалеко от места происшествия и скрылся
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Полиция задержала гражданина иностранного государства по обвинению в умышленном убийстве двух человек, совершенном при отягчающих обстоятельствах, сообщает МВД Грузии.
Следствие установило, что 19 декабря этого года в Тбилиси на почве финансового спора задержанный нанес смертельные ранения мужчине и женщине холодным оружием и тупым предметом.
Чтобы замести следы, обвиняемый закопал тела погибших недалеко от места происшествия и скрылся. Сотрудники правоохранительных органов в результате оперативно-розыскных и следственных действий вскоре установили личность лица, совершившего преступление, и задержали его в Тбилиси.
Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.