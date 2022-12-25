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Несмотря на издержки - глава Минфина РФ о потолке цены на российскую нефть
Несмотря на издержки - глава Минфина РФ о потолке цены на российскую нефть
Россия будет искать новые рынки для поставок нефти и логистику даже при росте издержек, заявил министр 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T13:03+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек - Sputnik. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Очередные санкции Евросоюза против России вступили в силу 5 декабря – они затронули нефтяную сферу. ЕС прекратил принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.Министр также добавил, что Россия будет искать новые рынки для поставок нефти и логистику даже при росте издержек.При этом он подчеркнул принципиальность российской позиции по этому вопросу: "оставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны – мы не будем, этого не допустим".Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен >>Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в ответ на веденный Евросоюзом потолок цен на нефть Россия намерена запретить ряду стран и юрлиц поставки энергоресурсов, а также готова снизить их добычу. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах на введение рядом стран потолка цен на российскую нефть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, новости, в мире, политика, политика, министерство финансов россии, цены на нефть, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, в мире, политика, политика, министерство финансов россии, цены на нефть, обострение ситуации вокруг украины 2022
Несмотря на издержки - глава Минфина РФ о потолке цены на российскую нефть
13:03 25.12.2022 (обновлено: 13:06 25.12.2022)
Россия будет искать новые рынки для поставок нефти и логистику даже при росте издержек, заявил министр
ТБИЛИСИ, 25 дек - Sputnik. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
Очередные санкции Евросоюза против России вступили в силу 5 декабря – они затронули нефтяную сферу. ЕС прекратил принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.
"Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил президент Российской Федерации, о том, что Россия поставлять нефть по соглашениям, в которых указываются потолки, не будет", - сказал Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
Министр также добавил, что Россия будет искать новые рынки для поставок нефти и логистику даже при росте издержек.
При этом он подчеркнул принципиальность российской позиции по этому вопросу: "оставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны – мы не будем, этого не допустим".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в ответ на веденный Евросоюзом потолок цен на нефть Россия намерена запретить ряду стран и юрлиц поставки энергоресурсов, а также готова снизить их добычу. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах на введение рядом стран потолка цен на российскую нефть.