https://sputnik-georgia.ru/20221225/nesmotrya-na-izderzhki---glava-minfina-rf-o-potolke-tseny-na-rossiyskuyu-neft-273381708.html

Несмотря на издержки - глава Минфина РФ о потолке цены на российскую нефть

Несмотря на издержки - глава Минфина РФ о потолке цены на российскую нефть

Россия будет искать новые рынки для поставок нефти и логистику даже при росте издержек, заявил министр 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек - Sputnik. Россия принципиально не будет поставлять нефть по назначенным Западом ценам, заявил министр финансов России Антон Силуанов.Очередные санкции Евросоюза против России вступили в силу 5 декабря – они затронули нефтяную сферу. ЕС прекратил принимать российскую нефть, перевозимую по морю. Кроме того, страны G7, Австралия и ЕС ввели потолок цен на нефть из РФ на уровне 60 долларов за баррель.Министр также добавил, что Россия будет искать новые рынки для поставок нефти и логистику даже при росте издержек.При этом он подчеркнул принципиальность российской позиции по этому вопросу: "оставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны – мы не будем, этого не допустим".Россия не будет продавать нефть странам, требующим соблюдения потолка цен >>Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что в ответ на веденный Евросоюзом потолок цен на нефть Россия намерена запретить ряду стран и юрлиц поставки энергоресурсов, а также готова снизить их добычу. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует подписать указ об ответных мерах на введение рядом стран потолка цен на российскую нефть.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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