https://sputnik-georgia.ru/20221225/nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyali-v-gruzii-273386169.html

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии

Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии

Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T19:08+0400

2022-12-25T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны шесть человек, говорится в сообщении ведомства. Задержания провели в Тбилиси, Цаленджихском районе Самегрело и в регионе Шида Картли. Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 11 лет. Во время обыска в домах и автомобилях задержанных обнаружили и изъяли более ста патронов, обоймы, автомат "Калашникова", пистолеты. Возраст задержанных от 31 до 64 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие