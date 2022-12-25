https://sputnik-georgia.ru/20221225/nezakonnoe-oruzhie-i-boepripasy-izyali-v-gruzii-273386169.html
Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии
Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии
Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T19:08+0400
2022-12-25T19:08+0400
2022-12-25T19:08+0400
грузия
новости
происшествия
мвд грузии
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/64/242826454_0:148:2000:1273_1920x0_80_0_0_e57b303c10419b12e68c62a90dcb850c.jpg
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны шесть человек, говорится в сообщении ведомства. Задержания провели в Тбилиси, Цаленджихском районе Самегрело и в регионе Шида Картли. Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 11 лет. Во время обыска в домах и автомобилях задержанных обнаружили и изъяли более ста патронов, обоймы, автомат "Калашникова", пистолеты. Возраст задержанных от 31 до 64 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/64/242826454_53:0:1946:1420_1920x0_80_0_0_38998ff0297e3624428ae07aa2044467.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, оружие
Незаконное оружие и боеприпасы изъяли в Грузии
Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сотрудники МВД Грузии изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы – задержаны шесть человек, говорится в сообщении ведомства.
Задержания провели в Тбилиси, Цаленджихском районе Самегрело и в регионе Шида Картли. Все задержанные обвиняются в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Преступления наказываются лишением свободы на срок от 3 до 11 лет.
Во время обыска в домах и автомобилях задержанных обнаружили и изъяли более ста патронов, обоймы, автомат "Калашникова", пистолеты.
Возраст задержанных от 31 до 64 лет.