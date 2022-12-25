https://sputnik-georgia.ru/20221225/pered-startom-chm-sbornaya-gruzii-po-regbi-sygraet-protiv-shotlandii-273384274.html

Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии

Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии

Сборная Грузии попала в группу C вместе со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T16:56+0400

2022-12-25T16:56+0400

2022-12-25T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сборная Грузии по регби в период подготовки к чемпионату мира встретится со сборной Шотландии, место игры будет объявлено позже, сообщает Союз регби Грузии. В 2023 году во Франции стартует чемпионат мира по регби. Сборная Грузии попала в группу C вместе со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии. Свой первый матч грузинские регбисты проведут против Австралии 9 сентября. Игра с Шотландией назначена на 26 августа. Это будет шестое противостояние между сборными. В предыдущих пяти случаях победа осталась за сборной Шотландии. Сборная Грузии по регби поднялась в рейтинге >>Впервые сборные встретились на ЧМ-2011, тогда сборная Грузии проиграла со счетом 6:15. В остальных четырех случаях они выиграли со счетом - 43:16 в 2016, 44:10 и 36:9 в 2019 и, наконец, в 2020 — 48:7.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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