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Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии
Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии
Сборная Грузии попала в группу C вместе со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сборная Грузии по регби в период подготовки к чемпионату мира встретится со сборной Шотландии, место игры будет объявлено позже, сообщает Союз регби Грузии. В 2023 году во Франции стартует чемпионат мира по регби. Сборная Грузии попала в группу C вместе со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии. Свой первый матч грузинские регбисты проведут против Австралии 9 сентября. Игра с Шотландией назначена на 26 августа. Это будет шестое противостояние между сборными. В предыдущих пяти случаях победа осталась за сборной Шотландии. Сборная Грузии по регби поднялась в рейтинге >>Впервые сборные встретились на ЧМ-2011, тогда сборная Грузии проиграла со счетом 6:15. В остальных четырех случаях они выиграли со счетом - 43:16 в 2016, 44:10 и 36:9 в 2019 и, наконец, в 2020 — 48:7.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, новости, грузия, шотландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
спорт, новости, грузия, шотландия, регби, сборная грузии по регби, новости грузинского регби, товарищеский матч
Перед стартом ЧМ сборная Грузии по регби сыграет против Шотландии
Сборная Грузии попала в группу C вместе со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Сборная Грузии по регби в период подготовки к чемпионату мира встретится со сборной Шотландии, место игры будет объявлено позже, сообщает Союз регби Грузии.
В 2023 году во Франции стартует чемпионат мира по регби. Сборная Грузии попала в группу C вместе со сборными Уэльса, Австралии, Фиджи и Португалии. Свой первый матч грузинские регбисты проведут против Австралии 9 сентября.
Игра с Шотландией назначена на 26 августа. Это будет шестое противостояние между сборными. В предыдущих пяти случаях победа осталась за сборной Шотландии.
Впервые сборные встретились на ЧМ-2011, тогда сборная Грузии проиграла со счетом 6:15.
В остальных четырех случаях они выиграли со счетом - 43:16 в 2016, 44:10 и 36:9 в 2019 и, наконец, в 2020 — 48:7.