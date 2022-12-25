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Премьер Грузии поздравил Илию II с 45-летием интронизации
Премьер Грузии поздравил Илию II с 45-летием интронизации
Ценности, которые Католикос-Патриарх прививает своей жизнью и деятельностью, универсальны и принадлежат всем, заявил премьер 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T17:29+0400
2022-12-25T17:29+0400
2022-12-25T17:29+0400
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грузинская православная церковь
католикос-патриарх всея грузии илия ii
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 45-летием интронизации, текст поздравления размещен на официальной странице премьера в социальной сети. Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикосом-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели. Как отмечает премьер, ценности, которые его Святейшество прививает своей жизнью и деятельностью, универсальны и принадлежат всем. Глава правительства пожелал Патриарху долгих лет на благо Грузии. "Желаю Его Святейшеству долгих лет жизни и крепкого здоровья на благо нашего народа и страны", - говорится в поздравлении. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, илия второй, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, илия второй, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Премьер Грузии поздравил Илию II с 45-летием интронизации
Ценности, которые Католикос-Патриарх прививает своей жизнью и деятельностью, универсальны и принадлежат всем, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 45-летием интронизации, текст поздравления размещен на официальной странице премьера в социальной сети.
Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикосом-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели.
"Благодаря его большому личному вкладу, процесс строительства новой Грузии начался с нашего возвращения к христианским ценностям. Все эти десятилетия наш триарх ободряет нас в испытаниях, объединяет, подает нам живой пример любви и поддержки ближнего, он дает нам живот пример службы стране, вселяет веру в будущее", - говорится в тексте поздравлении.
Как отмечает премьер, ценности, которые его Святейшество прививает своей жизнью и деятельностью, универсальны и принадлежат всем.
Глава правительства пожелал Патриарху долгих лет на благо Грузии.
"Желаю Его Святейшеству долгих лет жизни и крепкого здоровья на благо нашего народа и страны", - говорится в поздравлении.
Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.