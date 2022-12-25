https://sputnik-georgia.ru/20221225/premer-gruzii-pozdravil-iliyu-ii-s-45-letiem-intronizatsii-273384693.html

Премьер Грузии поздравил Илию II с 45-летием интронизации

Премьер Грузии поздравил Илию II с 45-летием интронизации

Ценности, которые Католикос-Патриарх прививает своей жизнью и деятельностью, универсальны и принадлежат всем, заявил премьер 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T17:29+0400

2022-12-25T17:29+0400

2022-12-25T17:29+0400

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католикос-патриарх всея грузии илия ii

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил Католикоса-Патриарха Грузии Илию II с 45-летием интронизации, текст поздравления размещен на официальной странице премьера в социальной сети. Илия Второй вступил на патриарший престол в возрасте 44 лет. Интронизация митрополита Цхум-Абхазети Илии Второго Католикосом-Патриархом всея Грузии состоялась 25 декабря 1977 года в Кафедральном соборе Светицховели. Как отмечает премьер, ценности, которые его Святейшество прививает своей жизнью и деятельностью, универсальны и принадлежат всем. Глава правительства пожелал Патриарху долгих лет на благо Грузии. "Желаю Его Святейшеству долгих лет жизни и крепкого здоровья на благо нашего народа и страны", - говорится в поздравлении. Патриаршество Илии II является самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, илия второй, грузинская православная церковь, католикос-патриарх всея грузии илия ii