https://sputnik-georgia.ru/20221225/prokuratura-predyavila-obvineniya-inostrantsu-ubivshego-suprugov-v-tbilisi-273384869.html
Прокуратура предъявила обвинения иностранцу, убившего супругов в Тбилиси
Прокуратура предъявила обвинения иностранцу, убившего супругов в Тбилиси
На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал предварительное заключение для обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T18:03+0400
2022-12-25T18:03+0400
2022-12-25T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу в умышленном убийстве мужа и жены, сообщает прокуратура Грузии. Следствием, проведенным МВД, установлено, что 19 декабря в Тбилиси обвиняемый во время ссоры нанес ножевые ранения мужу и жене, в результате чего они скончались на месте. Чтобы замести следы, обвиняемый поместил тела в яму, недалеко от места происшествия, прикрыв ветками деревьев, после скрылся с места преступления. На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал предварительное заключение для обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, тбилиси, генеральная прокуратура грузии
Прокуратура предъявила обвинения иностранцу, убившего супругов в Тбилиси
На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал предварительное заключение для обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение одному лицу в умышленном убийстве мужа и жены, сообщает прокуратура Грузии.
Следствием, проведенным МВД, установлено, что 19 декабря в Тбилиси обвиняемый во время ссоры нанес ножевые ранения мужу и жене, в результате чего они скончались на месте. Чтобы замести следы, обвиняемый поместил тела в яму, недалеко от места происшествия, прикрыв ветками деревьев, после скрылся с места преступления.
На основании ходатайства прокуратуры, суд избрал предварительное заключение для обвиняемого к лишению свободы в качестве меры пресечения.
Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочным заключением.