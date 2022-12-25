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Убийство в Тбилиси: задержан объявленный в розыск подозреваемый
Убийство в Тбилиси: задержан объявленный в розыск подозреваемый
По версии следствия, в прошлом судимый за различные преступления подозреваемый выстрелил в 46-летнего мужчину прямо на улице 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T14:38+0400
2022-12-25T14:38+0400
2022-12-25T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Объявленный в розыск подозреваемый в убийстве на улице Джава в районе Надзаладеви задержан, говорится на сайте МВД Грузии. Полиция в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала лицо, совершившее преступление, на второй день после происшествия. Следствие установило, что в прошлом судимый за различные преступления подозреваемый из-за конфликта выстрелил в 46-летнего мужчину прямо на улице. Раненый скончался на месте. Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, происшествия, новости, мвд грузии, тбилиси, убийство
грузия, происшествия, новости, мвд грузии, тбилиси, убийство
Убийство в Тбилиси: задержан объявленный в розыск подозреваемый
По версии следствия, в прошлом судимый за различные преступления подозреваемый выстрелил в 46-летнего мужчину прямо на улице
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Объявленный в розыск подозреваемый в убийстве на улице Джава в районе Надзаладеви задержан, говорится на сайте МВД Грузии.
Полиция в результате оперативно-розыскных мероприятий задержала лицо, совершившее преступление, на второй день после происшествия.
Следствие установило, что в прошлом судимый за различные преступления подозреваемый из-за конфликта выстрелил в 46-летнего мужчину прямо на улице. Раненый скончался на месте.
Преступление наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.