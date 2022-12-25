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В одной из гостиниц Кутаиси эвакуировали постояльцев из-за пожара
В одной из гостиниц Кутаиси эвакуировали постояльцев из-за пожара
По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание 25.12.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Огонь охватил крышу гостиницы в центре Кутаиси на западе Грузии, спасателям пришлось эвакуировать постояльцев, сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, загорелся чердак здания, расположенного на улице Галактиона Табидзе. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. На месте работают представители службы ЧС и полиция. К этому времени пожар уже локализован. Ведутся работы по его полной ликвидации. Похожий случай произошел на прошлой неделе в Батуми. Там сгорело два последних этажа жилого корпуса, где располагался ресторан "Вокс". Ресторан не функционировал в течение последнего месяца, поскольку был закрыт на ремонт. В результате пожара 250 семей, проживающих в здании, были срочно эвакуированы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, кутаиси, пожар
грузия, новости, происшествия, кутаиси, пожар

В одной из гостиниц Кутаиси эвакуировали постояльцев из-за пожара

21:30 25.12.2022 (обновлено: 21:39 25.12.2022)
© photo: Emergency Management Service / FBТушение пожара в Кутаиси
Тушение пожара в Кутаиси - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2022
© photo: Emergency Management Service / FB
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По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Огонь охватил крышу гостиницы в центре Кутаиси на западе Грузии, спасателям пришлось эвакуировать постояльцев, сообщают местные СМИ.
По словам очевидцев, загорелся чердак здания, расположенного на улице Галактиона Табидзе. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание.
На месте работают представители службы ЧС и полиция. К этому времени пожар уже локализован. Ведутся работы по его полной ликвидации.
Похожий случай произошел на прошлой неделе в Батуми. Там сгорело два последних этажа жилого корпуса, где располагался ресторан "Вокс".
Ресторан не функционировал в течение последнего месяца, поскольку был закрыт на ремонт. В результате пожара 250 семей, проживающих в здании, были срочно эвакуированы.
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