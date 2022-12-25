https://sputnik-georgia.ru/20221225/veruyuschie-katoliki-ustroili-shou-na-rozhdestvo-v-tbilisi---video-273384176.html

Верующие католики устроили шоу на Рождество в Тбилиси - видео

Верующие католики устроили шоу на Рождество в Тбилиси - видео

Группа молодежи из числа верующих католиков устроила праздничное шоу в Тбилиси в рождественскую ночь у католической церкви Святых Петра и Павла в центре... 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T16:22+0400

2022-12-25T16:22+0400

2022-12-25T16:45+0400

видео

мультимедиа

видео-новости из грузии

рождество

рождество

рождество христово

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/19/273384016_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_30fe609d081d7a4ed4cb2b946ff2effb.jpg

В католической церкви имени Святых Петра и Павла в центре Тбилиси собрались сотни людей. Мест для всех на скамьях не хватало, и люди стояли в проходах. Служба длилась вечером 24 декабря в канун Рождества полтора часа на латыни и английском языке. Позже началась служба и на грузинском языке. В праздничном богослужении участвовало много молодежи, среди собравшихся были люди разных национальностей и из разных стран.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рождество, рождество, рождество христово, видео