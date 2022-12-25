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Верующие католики устроили шоу на Рождество в Тбилиси - видео
Верующие католики устроили шоу на Рождество в Тбилиси - видео
Группа молодежи из числа верующих католиков устроила праздничное шоу в Тбилиси в рождественскую ночь у католической церкви Святых Петра и Павла в центре... 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T16:22+0400
2022-12-25T16:22+0400
2022-12-25T16:45+0400
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В католической церкви имени Святых Петра и Павла в центре Тбилиси собрались сотни людей. Мест для всех на скамьях не хватало, и люди стояли в проходах. Служба длилась вечером 24 декабря в канун Рождества полтора часа на латыни и английском языке. Позже началась служба и на грузинском языке. В праздничном богослужении участвовало много молодежи, среди собравшихся были люди разных национальностей и из разных стран.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рождество, рождество, рождество христово, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, рождество, рождество, рождество христово, видео
Верующие католики устроили шоу на Рождество в Тбилиси - видео
16:22 25.12.2022 (обновлено: 16:45 25.12.2022)
Группа молодежи из числа верующих католиков устроила праздничное шоу в Тбилиси в рождественскую ночь у католической церкви Святых Петра и Павла в центре грузинской столицы
В католической церкви имени Святых Петра и Павла в центре Тбилиси собрались сотни людей. Мест для всех на скамьях не хватало, и люди стояли в проходах. Служба длилась вечером 24 декабря в канун Рождества полтора часа на латыни и английском языке. Позже началась служба и на грузинском языке. В праздничном богослужении участвовало много молодежи, среди собравшихся были люди разных национальностей и из разных стран.