https://sputnik-georgia.ru/20221225/vzryv-na-korable-proizoshel-u-beregov-turtsii-v-chernom-more-273385750.html

Взрыв на корабле произошел у берегов Турции в Черном море

Взрыв на корабле произошел у берегов Турции в Черном море

Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины 25.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-25T18:35+0400

2022-12-25T18:35+0400

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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Взрыв произошел на грузовом судне у берегов Турции в Черном море, сообщил телеканал Al Hadas.В результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести. Других подробностей телеканал не приводит. Экипаж смог вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины, сообщает "Аль-Хадас".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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