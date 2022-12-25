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Взрыв на корабле произошел у берегов Турции в Черном море
Взрыв на корабле произошел у берегов Турции в Черном море
Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины 25.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-25T18:35+0400
2022-12-25T18:35+0400
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ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Взрыв произошел на грузовом судне у берегов Турции в Черном море, сообщил телеканал Al Hadas.В результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести. Других подробностей телеканал не приводит. Экипаж смог вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины, сообщает "Аль-Хадас".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, происшествия, новости, турция, черное море
в мире, происшествия, новости, турция, черное море

Взрыв на корабле произошел у берегов Турции в Черном море

18:35 25.12.2022
© photo: Sputnik / StringerБатумский порт - грузовое судно в Черном море
Батумский порт - грузовое судно в Черном море - Sputnik Грузия, 1920, 25.12.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины
ТБИЛИСИ, 25 дек — Sputnik. Взрыв произошел на грузовом судне у берегов Турции в Черном море, сообщил телеканал Al Hadas.
В результате инцидента 16 человек удалось спасти, капитан корабля числится пропавшим без вести. Других подробностей телеканал не приводит.
По информации телеканала, судно шло под флагом Панамы на погрузку угля в порт Трабзон. Инцидент, по предварительным данным, произошел в результате утечки газа.
Экипаж смог вызвать спасателей. Все пострадавшие были госпитализированы. Поиски капитана корабля продолжаются. Большую часть команды судна составляли египтяне, также в ней есть граждане Албании, Грузии и Украины, сообщает "Аль-Хадас".
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