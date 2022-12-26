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Число жертв в США от морозов и снежного шторма выросло до 34 человек

Число жертв в США от морозов и снежного шторма выросло до 34 человек

Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов 26.12.2022, Sputnik Грузия

2022-12-26T08:02+0400

2022-12-26T08:02+0400

2022-12-26T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 дек - Sputnik. Число жертв сильных морозов и снежного шторма, установившихся на обширной территории США, достигло 34 человек, и, как ожидается, еще увеличится, передает NPR.Резкое понижение температуры, снегопады, сильный ветер, гололедица стали причиной множества автоаварий, обрывов линий электропередачи, задержек авиарейсов.По данным властей штата Нью-Йорк, в районе города Баффало, где за выходные выпало больше метра снежного покрова, погибли 12 человек.Отмечается, что снежный шторм установился на беспрецедентно обширной территории от Великих озер у границы США и Канады до реки Рио-Гранде вдоль американской границы с Мексикой."Около 60% населения США столкнулось с рядом рекомендаций или предупреждений из-за погоды", - говорится в публикации.В воскресенье из-за непогоды были отменены более 1,7 тысячи авиарейсов, а без света и отопления оставались порядка 200 тысяч потребителей. Ряд энергетических компаний рекомендовали потребителям экономить электричество, газ и тепло из-за усилившихся холодов и возросшей нагрузки на сети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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