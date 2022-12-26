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Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине
Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине
Цель зерновой сделки – поставка продовольствия в нуждающиеся страны, напомнил президент Турции 26.12.2022, Sputnik Грузия
2022-12-26T11:51+0400
2022-12-26T11:51+0400
2022-12-26T11:51+0400
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ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Западный мир не старался быть посредником в урегулировании кризиса на Украине, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.По словам Эрдогана, цель зерновой сделки – поставка продовольствия в нуждающиеся страны.Между тем Эрдоган подчеркнул, что Европа получила 44 процента поставок по "черноморской инициативе", в Турцию ушло 16 процентов зерна, а в африканские страны – 14 процентов."Господин Путин говорит: "Давайте сделаем так, давайте сосредоточимся на Африке, а не на Европе, я готов бесплатно отправлять зерно". Мы сказали: "Давайте превратим зерно, которое вы отправляете, в муку на наших мельницах и отправим в нуждающиеся африканские страны", – добавил турецкий лидер.Эрдоган отметил, что пока сложным вопросом остается поставка российских удобрений на мировые рынки.В данном направлении ведется "более напряженная работа", добавил Эрдоган, выразив надежду на совместные шаги с Москвой для разрешения ситуации.Что касается договора, он истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.При этом сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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турция, украина, москва, мид россии, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире, новости, политика
турция, украина, москва, мид россии, оон, реджеп тайип эрдоган, в мире, новости, политика
Эрдоган: Запад не пытался быть посредником в кризисе на Украине
Цель зерновой сделки – поставка продовольствия в нуждающиеся страны, напомнил президент Турции
ТБИЛИСИ, 26 дек — Sputnik. Западный мир не старался быть посредником в урегулировании кризиса на Украине, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
"К сожалению, Запад лишь активизировал элементы провокации и не пытался быть посредником. На этапе посредничества мы <...> взяли на себя эту роль в 2022 году в связи с черноморским зерновым коридором", – сказал президент Турции на встрече с молодежью в Эрзуруме.
По словам Эрдогана, цель зерновой сделки – поставка продовольствия в нуждающиеся страны.
Между тем Эрдоган подчеркнул, что Европа получила 44 процента поставок по "черноморской инициативе", в Турцию ушло 16 процентов зерна, а в африканские страны – 14 процентов.
"Господин Путин говорит: "Давайте сделаем так, давайте сосредоточимся на Африке, а не на Европе, я готов бесплатно отправлять зерно". Мы сказали: "Давайте превратим зерно, которое вы отправляете, в муку на наших мельницах и отправим в нуждающиеся африканские страны", – добавил турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что пока сложным вопросом остается поставка российских удобрений на мировые рынки.
В данном направлении ведется "более напряженная работа", добавил Эрдоган, выразив надежду на совместные шаги с Москвой для разрешения ситуации.
Напомним, зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле.
Что касается договора, он истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при согласии всех сторон. В МИД России заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что Москва допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
При этом сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Причем в Москве не раз отмечали, что это условие не выполняется. В свою очередь, представители ООН заверили, что ограничения снимут.